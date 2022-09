Pelaku Pasar Keuangan Mulai Khawatir Soal Kebijakan The Fed Mengendalikan Inflasi 

Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Pasar keuangan global terguncang menyusul pidato Powell yang mengindikasikan The Fed akan kembali memperketat kebijakan moneternya, yang kemungkinan dapat menambah risiko resesi.

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) pada pekan lalu telah memberikan sinyal hawkish atau kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter.

Namun, para analis khawatir pengetatan kebijakan moneter yang terus-menerus dilakukan The Fed dapat menimbulkan ancaman bagi pasar keuangan.

Gubernur The Fed Jerome Powell dalam pidatonya memperingatkan ekonomi AS akan menghadapi "beberapa rasa sakit", karena The Fed terus menaikkan suku bunga secara agresif.

Dalam sebuah catatan penelitian yang diterbitkan pada Selasa (30/8/2022) kemarin, analis di perusahaan pengelola investasi CrossBorder Capital berpendapat bahwa The Fed sedang mengabaikan "dimensi likuiditas kuantitatif", dengan melakukan pengetatan kuantitatif sehingga memiliki dampak asimetris pada perekonomian.

“The Fed melihat QT/QE beroperasi seperti ‘unit pendingin udara’ yang berputar di latar belakang, tetapi kami melihat QT sebagai bola perusak yang pada akhirnya akan berbalik menjadi QE lain,” kata CEO CrossBorder Capital, Michael Howell.

Pengetatan kuantitatif atau Quantitative Tightening (QT) merupakan strategi kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk memperketat jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melakukan normalisasi neraca bank sentral.

Kebijakan ini biasanya dilakukan dengan menjual obligasi dan surat-surat berharga, membiarkan obligasi lama hingga jatuh tempo dan menaikkan suku bunga.

Howell memperingatkan, adanya risiko yang tumbuh dari tindakan The Fed, khususnya dampak kebijakan QT yang berlebihan terhadap stabilitas keuangan.

“Kekhawatiran kami adalah bahwa QE/QT memiliki efek besar pada stabilitas keuangan, dengan perkiraan kontraksi neraca Fed hampir sepertiga yang setara dengan sekitar 5 persen poin ditambahkan ke Dana Fed,” kata Howell.