DAFTAR HARGA BBM yang Naik: Pertalite Jadi Rp10.000, Berlaku 3 September Jam 14.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengumumkan harga terbaru Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menterinya.

Penyesuaian harga BBM ini akan berlaku satu jam setelah pengumuman ini disampaikan, yakni pukul 14.30 WIB.

Adapun penetapan harga BBM tersebut di antaranya yakni:

"Tanggal 3 September Tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi."

"Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," kata Arifin, dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (3/9/2022).

Berikut beberapa harga BBM di Indonesia yang mengalami penyesuaian seperti arahan Jokowi:

- Pertalite dari Rp7.650 rupiah per liter menjadi Rp10.000 per liter

- Solar Subsidi dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter

- Pertamax Non Subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter