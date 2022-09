Pemerintah Batasi Masyarakat yang Boleh Beli Pertalite dan Solar Meski Kini Harganya Naik

Capture Youtube Setpres

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan. Pertalite dari Rp7650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, dan Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter