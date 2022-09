Membandingkan Harga BBM Vivo Revvo 89 Dengan Harga Keekonomian Pertalite

TRIBUNNEWS.COM -- Viral Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Vivo yang menjual salah satu varian bensinnya yaitu Revvo 89 terus mengemuka.

Pasalnya, SPBU tersebut menjual Revvo 89 dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Pertalite. Kemungkinan harga Revvo 89 bakalan dinaikkan.

Jika Pertalite dijual Rp 10.000/liter maka Vivo menjual Revvo 89 dengan harga Rp 8.900 atau selisih Rp 1.100.

Revvo yang produksi perusahaan swasta tersebut dianggap jauh lebih murah dibandingkan dengan Pertalite yang memakai subsidi pemerintah.

Apalagi dibandingkan harga keekonomian Pertalite yang menurut Pemerintah berbeda-beda, versi Jokowi Rp Rp 17.100 per liter, versi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif Rp 17.200 per liter sedangkan versi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di angka Rp 14.450 per liter.

Mengenai perbandingan tersebut Tribunnews masih berusaha mengonfirmasi dengan Vivo.

Sementara Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, buka suara.

Irto Ginting menjelaskan perbedaan harga tersebut karena beberapa hal.

Menurut dia, harga SPBU milik swasta harus mengikuti formula batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"BBM yang dijual oleh Vivo merupakan jenis bahan bakar umum, sehingga masing masing badan usaha yang menentukan harga ecerannya sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (4/9/2022).