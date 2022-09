Cakupannya Makin Luas, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kian Berperan dalam Bisnis Perusahaan

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam tiga dekade terakhir, governance risk management compliance (GRC) atau Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan semakin memainkan peran penting dalam bisnis perusahaan. Cakupan GRC pun makin meluas.

"Semakin banyak risiko baru yang sulit diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan. Maka, GRC masuk ke fokus baru.

Yakni fokus kepada pemantauan dan keberlanjutan,” kata Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D., Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), saat tampil sebagai pembicara kunci di Top GRC Awards 2022 di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Dia menjelaskan, fokus GRC kini meluas menjadi penambahan nilai bagi bisnis melalui peningkatan pengambilan keputusan operasi dan perencanaan strategis.

“Saat ini kita perlu memperhatikan ‘gas dan rem’ dalam akselerasi bisnis. Dan dalam hal inilah, GRC sangat berperan,” kata Prof. Mardiasmo yang juga pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan RI periode 2014-2019 ini.

Antonius Alijoyo, Ketua Dewan Juri Top GRC Awards 2022, Antonius Alijoyo, mengatakan kegiatan ini memiliki arti penting untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia agar kinerja bisnisnya, dapat terus tumbuh secara berkelanjutan, dengan didasari pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance, Risk Management, dan Compliance Management, yang efektif dan terintegrasi.

“Dengan semakin efektifnya implementasi GRC ini, maka kinerja bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia, akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan tetap terjaga dan bahkan makin meningkat,” kata Antonius.

Di Top GRC Awards 2022 sejumlah perusahaan terkemuka mendapatkan penghargaan, antara lain Indonesia Power, Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), Bank Seabank Indonesia, Bank Jatim, Hanwha Life Insurance, Pertamina Lubricants, Waskita Karya, Cogindo Daya Bersama, Waskita Beton Precast, Pupuk Indonesia Utilitas, Sucofindo, Sarana Multi Infrastruktur, Pos Indonesia, Indo Tambangraya Megah, SGMW Multifinance Indonesia, Permodalan Nasional Madani, Bank Danamon, PTBA, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Jasa Raharja, Asuransi Sinar Mas, Bank BTN, Bank CIMB Niaga, Wijaya Karya, MRT Jakarta, dan lain lain.

Ketua Penyelenggara TOP GRC Awards 2022, M. Lutfi Handayani menyampaikan, Top GRC Awards merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan GRC kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC secara efektif dan terintegratif, dalam pengelolaan bisnis.

Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2019. Tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan untuk yang keempat kalinya dan diikuti 94 perusahaan, termasuk proses wawancara penjurian. "Jumlah ini meningkat sebesar 74 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu,” ungkap Lutfi.

Tema TOP GRC Awards 2022, adalah “GRC Empowerment in Digital Era and Its Support to G20 Indonesia Presidency.” Kegiatan ini diselenggarakan TopBusiness bekerja sama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICOPI (Institute Compliance Professional Indonesia), Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), Lembaga Kajian Nawacita, dan sejumlah konsultan GCG dan manajemen kepatuhan.