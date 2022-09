Tingkatkan Pelayanan, BRI Perkuat Kerja Sama dengan Correspondent Banks

TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten berupaya memenuhi berbagai kebutuhan layanan keuangan bagi nasabah, termasuk layanan treasury & global services. Hal ini ditempuh salah satunya dengan menjalin pertemuan dengan Correspondent Banks sebagai bentuk sinergi meningkatkan pelayanan pada Kamis, (1/9/2022) lalu di Jakarta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Correspondent Bank untuk selalu menjalin hubungan baik dengan BRI. Pencapaian kinerja positif yang diraih BRI merupakan salah satu kontribusi nyata atas kerja sama yang telah terjalin melalui berbagai transaksi yang dilakukan, khususnya dibidang Treasury & Global Services yang meliputi bidang Treasury Business, International Business, dan Investment Services.

Pencapaian ini tercermin dari volume transaksi BRI dengan Correspondent Banks yang mencapai Rp5.250 triliun pada 2021. Catur memproyeksikan volume transaksi ini memiliki potemsi untuk terus tumbuh positif seiring dengan tingginya kebutuhan terhadap layanan tersebut.

Kendati demikian, dirinya menekankan BRI senantiasa memberikan layanan treasury & global services bersama Correspondent Banks dengan tetap berlandaskan prinsip reciprocal bisnis yang saling menguntungkan.

“BRI berkomitmen untuk secara konsisten melanjutkan kerja sama yang baik dengan Correspondent Banks sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi industri keuangan di Indonesia dan menjadikan BRI Group sebagai Top of Mind dalam setiap kebutuhan transaksi finansial bagi Correspondent Banks,” tegas Catur.

Sebagai wujud komitmen BRI dalam menjaga sekaligus meningkatkan kerja sama yang baik dengan Correspondent Banks, BRI akan terus mengeksplor dan meningkatkan kualitas transaksi yang dapat dilakukan dengan Correspondent Banks dengan tetap menerapkan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) yang mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Kinerja BRI dalam berbagai pelayanannya pun terus mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi. BRI dinobatkan menjadi perusahaan publik terbesar di Indonesia dalam pemeringkatan Forbes 2022 Global 2000 World’s Largest Public Companies in Indonesia.

Di tahun ini, BRI meraih empat penghargaan sekaligus dalam ajang “Global Private Banking Innovation Awards 2022” yang diadakan oleh Global Private Banker. Bank dengan jaringan terluas di Indonesia ini tercatat meraih penghargaan di kategori Best Bank for Priority Banking, Best Wealth Management for $250k $500k AUM, Best Private Bank for Entrepreneurs, dan Outstanding Private Bank for Growth Strategy. Selain itu, Majalah Investor juga menyematkan BRI sebagai “Investor Best Bank” pada tahun 2022.

Masih di tahun yang sama, dari segi kinerja, bisnis treasury BRI yang masuk dalam pos pendapatan non-bunga berkontribusi Rp1,5 triliun, atau 8,50 persen dari total pendapatan non-bunga BRI sebesar Rp17,53 triliun per semester I-2022

Transaksi nasabah yang tumbuh double digit menjadi salah satu penopang pertumbuhan bisnis treasury BRI. Secara tahunan, transaksi nasabah mampu tumbuh sebesar 26,5% per semester I-2022.

Perseroan juga aktif sebagai market maker dalam memenuhi kebutuhan nasabah baik segmen ritel, korporasi maupun interbank dalam mendukung keberlanjutan pasar keuangan yang maju, modern dan transparan.