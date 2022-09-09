Harga Minyak Goreng

Harga Terbaru Minyak Goreng Jumat 9 September 2022, Lampung Rp 13.667 - Yogyakarta Rp 12.550

Simak harga terbaru minyak goreng melalui Kemendag dan Indomaret, Kemendag masih stabil dan Indomaret terjadi penurunan harga di beberapa merek

zoom-inlihat foto Harga Terbaru Minyak Goreng Jumat 9 September 2022, Lampung Rp 13.667 - Yogyakarta Rp 12.550
freepik.com
Harga minyak goreng hari ini di Alfamart dan Indomaret, Selasa (30/8/2022).//Harga terbaru minyak goreng di beberapa daerah hari ini, (9/9/2022) 

TRIBUNNEWS.COM - Daftar harga terbaru minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia Jumat, (9/9/2022).

Harga minyak goreng melalui situs Kemendag masih terpantau stabil, belum adanya perubahan yang signifikan.

Sedangkan, harga minyak goreng di Indomaret terjadi penurunan harga.

Seperti merek fortune minyak goreng refill 2 L mengalami penurunan harga, semula Rp 34.900 menjadi Rp 34.300.

Harga terbaru minyak goreng

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Dikutip dari Kemendag.go.id, berikut harga minyak goreng curah di berbagai wilayah di Indonesia pada Jumat (9/9/2022):

  • Maluku Utara: Rp 20.550
  • Papua Barat: Rp 19.500
  • Papua: Rp 17.000
  • Nusa Tenggara Barat: Rp 16.300
  • Nusa Tenggara Timur: Rp 15.000
  • Maluku: Rp 14.500
  • Sulawesi Selatan: Rp 13.867
  • Sulawesi Utara: Rp 13.750
  • Lampung: Rp 13.667
  • Jakarta: Rp 13.160
  • Kalimantan Selatan: Rp 13.167
  • Riau: Rp 13.096

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  • Bengkulu: Rp 13.050
  • Gorontalo: Rp 13.000
  • Jawa Barat: Rp 12.961
  • Kalimantan Barat: Rp 13.067
  • Sumatera Barat: Rp 12.600
  • Sumatera Utara: Rp 13.055
  • Aceh: Rp 12.733
  • Jawa Timur: Rp 12.628
  • Banten: Rp 12.183
  • Yogyakarta: Rp 12.550
  • Sumatera Selatan: Rp 13.438
  • Jambi: Rp 12.350
  • Jawa Tengah: Rp 12.107
  • Sulawesi Tenggara: Rp 12.000

Harga minyak goreng di Indomaret

Berikut harga terbaru minyak goreng di Indomaret, dikutip dari KlikIndomaret:

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  • Amanda Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 22.200
  • Bimoli Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 18.500
  • Bimoli Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 35.900
  • Bimoli Minyak Goreng Special Refill 1 L: Rp 19.000
  • Bimoli Minyak Goreng Special Refill 2 L: Rp 36.900
  • Bimoli Minyak Goreng Refill 5 L: Rp 121.300
  • Bimoli Minyak Goreng 2 L: Rp 52.000
  • Barco Minyak Goreng Refil 1 L: Rp 35.700
  • Barco Minyak Goreng 2 L: Rp 78.500
  • Camar Minyak Goreng 1 L: Rp 14.700
  • Camar Minyak Goreng 2 L: Rp 27.500
  • Delima Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 24.200
  • Fortune Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.300

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  • Harumas Minyak Goreng 2 L: Rp 27.500
  • Harumas Minyak Goreng 1 L: Rp 14.700
  • Rose Brand Minyak Goreng 2 L: Rp 49.000
  • Sania Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 18.900
  • Sania Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.500
  • Sovia Minyak Goreng 1 L : Rp 14.900
  • Sovia Minyak Goreng 2 L: 27.900
  • Tropical Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 39.900
  • Tropical Minyak Goreng 1 L: Rp 25.900
  • Tropical Minyak Goreng 2 L: Rp 36.900

(Tribunnews.com/Pondra Puger)

Sumber: TribunSolo.com
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Harga Minyak Goreng Jumat 9 September 2022
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