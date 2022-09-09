Harga Minyak Goreng
Harga Terbaru Minyak Goreng Jumat 9 September 2022, Lampung Rp 13.667 - Yogyakarta Rp 12.550
Simak harga terbaru minyak goreng melalui Kemendag dan Indomaret, Kemendag masih stabil dan Indomaret terjadi penurunan harga di beberapa merek
Penulis: Pondra Puger Tetuko
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Daftar harga terbaru minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia Jumat, (9/9/2022).
Harga minyak goreng melalui situs Kemendag masih terpantau stabil, belum adanya perubahan yang signifikan.
Sedangkan, harga minyak goreng di Indomaret terjadi penurunan harga.
Seperti merek fortune minyak goreng refill 2 L mengalami penurunan harga, semula Rp 34.900 menjadi Rp 34.300.
Harga terbaru minyak goreng
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Dikutip dari Kemendag.go.id, berikut harga minyak goreng curah di berbagai wilayah di Indonesia pada Jumat (9/9/2022):
- Maluku Utara: Rp 20.550
- Papua Barat: Rp 19.500
- Papua: Rp 17.000
- Nusa Tenggara Barat: Rp 16.300
- Nusa Tenggara Timur: Rp 15.000
- Maluku: Rp 14.500
- Sulawesi Selatan: Rp 13.867
- Sulawesi Utara: Rp 13.750
- Lampung: Rp 13.667
- Jakarta: Rp 13.160
- Kalimantan Selatan: Rp 13.167
- Riau: Rp 13.096
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- Bengkulu: Rp 13.050
- Gorontalo: Rp 13.000
- Jawa Barat: Rp 12.961
- Kalimantan Barat: Rp 13.067
- Sumatera Barat: Rp 12.600
- Sumatera Utara: Rp 13.055
- Aceh: Rp 12.733
- Jawa Timur: Rp 12.628
- Banten: Rp 12.183
- Yogyakarta: Rp 12.550
- Sumatera Selatan: Rp 13.438
- Jambi: Rp 12.350
- Jawa Tengah: Rp 12.107
- Sulawesi Tenggara: Rp 12.000
Harga minyak goreng di Indomaret
Berikut harga terbaru minyak goreng di Indomaret, dikutip dari KlikIndomaret:
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- Amanda Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 22.200
- Bimoli Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 18.500
- Bimoli Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 35.900
- Bimoli Minyak Goreng Special Refill 1 L: Rp 19.000
- Bimoli Minyak Goreng Special Refill 2 L: Rp 36.900
- Bimoli Minyak Goreng Refill 5 L: Rp 121.300
- Bimoli Minyak Goreng 2 L: Rp 52.000
- Barco Minyak Goreng Refil 1 L: Rp 35.700
- Barco Minyak Goreng 2 L: Rp 78.500
- Camar Minyak Goreng 1 L: Rp 14.700
- Camar Minyak Goreng 2 L: Rp 27.500
- Delima Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 24.200
- Fortune Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.300
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- Harumas Minyak Goreng 2 L: Rp 27.500
- Harumas Minyak Goreng 1 L: Rp 14.700
- Rose Brand Minyak Goreng 2 L: Rp 49.000
- Sania Minyak Goreng Refill 1 L: Rp 18.900
- Sania Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 34.500
- Sovia Minyak Goreng 1 L : Rp 14.900
- Sovia Minyak Goreng 2 L: 27.900
- Tropical Minyak Goreng Refill 2 L: Rp 39.900
- Tropical Minyak Goreng 1 L: Rp 25.900
- Tropical Minyak Goreng 2 L: Rp 36.900
(Tribunnews.com/Pondra Puger)
Sumber: TribunSolo.com
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Harga Minyak Goreng Jumat 9 September 2022
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