Social Enterprise Jadi Paradigma Baru Atasi Permasalahan Sosial di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usaha sosial atau social enterprise mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari riset British Council dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (UNESCAP) 2018, yakni dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, social enterprise meningkat sebesar 70 persen.

Riset ini juga menyatakan 87 persen pelaku social enterprise di Indonesia didominasi oleh usia 18 hingga 37 tahun.

Citra Savitri Founder Tinker Space, organisasi yang bergerak pada pengembangan dan konsultasi wirausahawan perempuan mengatakan, perkembangan social enterprise di Indonesia dapat juga dilihat dari banyaknya pusat studi entrepreneur yang didirikan di beberapa perguruan tinggi.

"Juga dijadikan mata kuliah pada kurikulum universitas tersebut sehingga kajian terkait entrepreneur, terutama social entrepreneur dapat berkembang dengan baik," kata Citra dalam keterangannya, Jumat (9/9/2022).

Diterangkan, social enterprise merupakan bentuk usaha yang menerapkan pengelolaan produktif dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat yang didirikan dalam misi untuk turut mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Maka dari itu, usaha sosial tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, namun juga bisa memberdayakan dan berdampak positif pada lingkungan sosial sekitar sebagai bentuk perubahan.

Meski begitu, pandemi covid-19 yang lalu membuat banyak orang kehilangan kesempatan pekerjaan, juga menimbulkan masalah sosial lainnya di masyarakat.

"Pendanaan, jaringan sesama entrepreneur, hingga dukungan pengembangan kapasitas juga menjadi masalah yang dihadapi oleh social enterprise di Indonesia saat ini," katanya.

Untuk itu, para inisiator social enterprise perlu didukung oleh investor agar inovasi maupun terobosan yang digagas dapat diwujudkan, sehingga dapat memberdayakan sesama changemakers untuk membawa perubahan di komunitas dan lingkungannya.