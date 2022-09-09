Harga Minyak Goreng

UPDATE Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Jumat, 9 September 2022: Sania Turun Harga

Beberapa merk harga minyak goreng di Alfamart hari ini terpantau mengalami penurunan. Minyak goreng di Indomaret hari ini terpantau naik-turun.

zoom-inlihat foto UPDATE Harga Minyak Goreng di Alfamart dan Indomaret Jumat, 9 September 2022: Sania Turun Harga
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Minyak goreng kemasan di ritel modern. Berikut update harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret pada Jumat (9/9/2022) hari ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut update harga minyak goreng di Alfamart dan Indomaret pada Jumat (9/9/2022) hari ini.

Beberapa merk harga minyak goreng di Alfamart hari ini terpantau mengalami penurunan.

Seperti, Sania Minyak Goreng 2 L sebelumnya seharga Rp 35.200, hari ini menjadi Rp 34.500.

Sementara beberapa harga merek minyak goreng di Indomaret hari ini terpantau naik-turun.

Misalnya, Fortune Minyak Goreng Refill 2 L sebelumnya seharga Rp 34.900, hari ini menjadi Rp 34.300.

Daftar Harga Minyak Goreng di Alfamart

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Dikutip dari aplikasi Alfagift, berikut daftar harga minyak goreng di Alfamart:

1. SunCo Minyak Goreng 2 L: Rp 35.500

2. Sovia Minyak Goreng Sawit 2 L: Rp 27.900

3. FITRI Minyak Goreng PET 1 L: Rp 25.000

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Sumber: TribunSolo.com
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harga minyak goreng di Indomaret
Bimoli
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