Ekonom: Jemput Bola Calon Investor Perlu Diimbangi Perbaikan Iklim Investasi

Tribunnews/Yanuar Riezqi Yovanda

Menteri Sri Mulyani berpidato di acara US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Kamis (21/11/2019). Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menuturkan upaya promosi investasi sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah dan diikuti dengan perbaikan iklim investasi.