Rukun Raharja Catatkan Peningkatan Kinerja Siginifikan pada Semester I Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan Migas terkemuka, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) telah mengikuti rangkaian kegiatan Public Expose Live 2022 yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (12/9/2022).

Paparan diselenggarakan secara virtual dengan bahasan utama Kinerja Semester 1 tahun 2022 yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.

Sebagai perusahaan terbuka dan tercatat di BEI, Perseroan senantiasa menyampaikan informasi kinerja terkini secara transparan kepada publik.

Dengan melaksanakan kewajiban Pubex Live ini, Perseroan juga telah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan Public Expose Tahunan.

Baca juga: RUPST Semen Baturaja Rombak Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

Direktur Keuangan Rukun Raharja, Oka Lesmana menyampaikan bahwa perseroan kembali mencatatkan kinerja yang terus meningkat paska pandemi Covid-19 yang selama 2 tahun ini cukup mempengaruhi bisnis perseroan dan juga industri energi gas.

Perseroan memberikan gambaran informasi terkini, terkait perkembangan dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir 30 Juni 2022 (unaudited), perseroan melaporkan total pendapatan sebesar 56 juta dolar AS meningkat 12 persen YoY (year on year) dari 50 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan pendapatan Perseroan berasal dari peningkatan pendapatan penjualan gas, kontribusi unit bisnis baru Perseroan yaitu LPG Terminal di Rembang, dan Operation & Maintenance pada pembangkit tenaga panas bumi (PLTP) Geothermal Star Energy Gunung Salak.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan tersebut, Laba Kotor dan Laba Bersih Perseroan tahun berjalan meningkat masing-masing sebesar 16% dan 977% atau menjadi 9,1 juta dolar AS dan 3.3 juta dolar AS.

Kenaikan laba bersih yang sangat signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan bagian laba dari investasi Perseroan pada unit bisnis investasi hulu.