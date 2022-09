Pengembangan EBT Harus Jadi Pilihan Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif resmi membuka 'The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022' di Jakarta Convention Center, Rabu (14/9/2022).

Acara ini berlangsung mulai 14 hingga 16 September 2022 sebagai agenda tahunan Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) sekaligus merupakan forum Pertemuan Ilmiah Tahunan “PIT” INAGA.

IIGCE 2022, meliputi program Convention, Exhibition, Technical Paper Presentation (TPC), dan Field Trip. Acara pembukaan dilanjutkan dengan press conference yang dihadiri oleh Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana; Ketua Umum API Prijandaru Effendi; serta Ketua Pelaksana IIGCE 2022 Riza Pasikki.

Dadan Kusdiana, menuturkan pengembangan energi terbarukan harus menjadi pilihan utama mewujudkan ketahanan energi di Indonesia.

Baca juga: ESDM: Inovasi Jadi Kunci Percepat Transisi Energi ke EBT

Besarnya potensi panas bumi menjadi modal menjalankan transisi energi. Dalam mencapai target tersebut dibutuhkan pengoptimalan dalam upaya sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah pusat maupun daerah Hal itu pun sangat relevan dengan tema “Geothermal: The Sustainable Energy for Green Recovery, Energy Transition, and Security” yang diangkat dalam IIGCE 2022.

"Dalam mengurangi penggunaan emisi menjadi tantangan dalam melawan isu iklim global, panas bumi menjadi salah satu cara dalam mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar fosil.

Indonesia menjadi negara dengan kapasitas terpasang PLTP terbesar kedua di dunia dan akan menjadi nomor satu dalam beberapa tahun ke depan," kata Dadan Kusdiana.

Sementara itu, Ketua Umum API Prijandaru Effendi menyampaikan bahwa pemangku kepentingan panas bumi telah berkolaborasi memulai inisiatif baru untuk mencari terobosan, gagasan agar energi panas bumi dapat berperan serta menjadi andalan dalam transisi energi.

Pengembangan potensi panas bumi di Indonesia harus terus ditingkatkan dalam berbagai bentuk, mulai dari ekspansi lapangan eksisting, kegiatan eksplorasi pada area area baru dan pemanfaatan panas bumi “beyond energy”.

Upaya pemanfaatan potensi panas bumi dalam arti seluas luasnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.