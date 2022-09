Gandum dan Unggas Murah Ukraina Bikin Petani dan Peternak Uni Eropa Merana

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WARSAWA - Masuknya gandum dan unggas murah Ukraina merugikan petani dan peternak di Uni Eropa (UE) karena membuat mereka sulit mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, negara-negara yang kekurangan biji-bijian, tidak mendapatkan makanan yang sangat mereka butuhkan.

Padahal negara-negara itu seharusnya mendapatkan manfaat dari pengaturan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memastikan pengiriman sereal dan minyak bunga matahari yang aman dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina.

"Saya percaya UE membuka kotak Pandora," kata Direktur Pelaksana Koperasi Petani di desa Laka Polandia, Jan Bieniasz.

Dikutip dari laman Russia Today, Senin (19/9/2022), pernyataannya ini merujuk pada keputusan Komisi Eropa untuk menghapus tarif dan kuota yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijiannya melalui jalur darat dan dari pelabuhan Eropa di tengah konflik dengan Rusia.

Langkah tersebut telah membuat negara-negara UE dibanjiri barang-barang pertanian yang lebih murah.

Gandum dan jagung hasil panen negara UE umumnya masing-masing dijual seharga 324 dolar Amerika Serikat (AS) dan 307 dolar AS per ton, sedangkan gandum dan jagung Ukraina dijual sekitar 272 dolar AS dan 251 dolar AS.

Ketua Asosiasi Produsen Gandum Nasional Bulgaria Iliya Prodanov menggambarkan situasi serupa di negaranya.

Dia menekankan, petani Ukraina tidak harus mematuhi peraturan lingkungan yang sama seperti rekan-rekan UE mereka.