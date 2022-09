Cara Indonesia Re Tingkatkan Kesadaran Publik Mengenai Pentingnya Industri Reasuransi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re akan mengadakan Indonesia Re International Conference 2022 (IIC) di Ritz-Carlton Jakarta, pada 28-29 September 2022.

IIC 2022 yang mengusung tema Reinsurance and Economic Resilience : Dealing with Climate Change, Pandemic and Geopolitical Challenges ini akan mengundang perusahaan asuransi dan reasuransi nasional maupun global.

Event akan menghadirkan jajaran pengambil keputusan di sektor perekonomian nasional, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu, diskusi panel akan diisi oleh jajaran praktisi dari industri jasa keuangan global dan nasional, diantaranya adalah perwakilan dari Bank Dunia, Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini, dan Analis Pertahanan Connie Rahakundini.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengatakan, IIC 2022 ini bertujuan untuk menunjukan kepada publik peran industri reasuransi dalam membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui proteksi risiko-risiko yang mungkin terjadi melalui pertanggungan ulang dari risiko asuransi

"Perseroan berinisiatif untuk membahas isu-isu terkini dalam sebuah konferensi internasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri reasuransi, menemukan solusi pengelolaan risiko katastropik, pandemi dan kredit yang lebih baik," ujar Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

Event seri perdana ini pun ditujukkan untuk memperkuat peran Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN), yang merupakan bagian dari Indonesia Re, sebagai lembaga pengelolaan data asuransi kebakaran nasional.

"Kami pun ingin memperkenalkan Indonesia Re Institute, yakni organisasi penelitian dan pelatihan industri asuransi yang dimiliki oleh Indonesia Re," katanya.

IIC 2022 akan ditutup oleh sesi penghargaan yang dipersembahkan kepada para ceding Indonesia Re sebagai bentuk apresiasi Perseroan kepada industri asuransi nasional.

"Terdapat total delapan kategori penghargaan untuk ceding Indonesia Re yang berasal dari perusahaan asuransi jiwa dan umum," katanya.(*)