Lakukan Pendampingan UMKM, BRI Kolaborasi dengan SMESCO Indonesia Hadirkan Growpreneur

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerja sama dengan SMESCO Indonesia menghadirkan Growpreneur, salah satu rangkaian road to BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 yang menjadi sebuah program aktivasi pemberdayaan dan pendampingan bagi UKM Indonesia. Growpreneur ini nantinya menyediakan activation program baik regular, komunitas maupun mini inkubasi.

Program Growpreneur sendiri diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di SMESCO Indonesia pada 15 September 2022.

Teten Masduki mengungkapkan bahwa berbagai aktivitas pemberdayaan dapat dimanfaatkan oleh para UKM anggota Growpreneur, antara lain speed dating antara penjual dan pembeli, panel diskusi, networking dan strategic partnership, local brand showcase, creative corner, mentoring dan business matching.

“Program Growpreneur dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan UMKM Indonesia melalui misinya untuk menginspirasi, berinovasi, menghubungkan jaringan antara UMKM dengan ekosistem kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur digital yang adaptif,” ujarnya.

Senada, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budiharto juga mengatakan bahwa pada masa pemulihan ekonomi ini, UKM diharapkan mampu memiliki resiliensi dan akselerasi terhadap adopsi teknologi digital. “Oleh karena itu, BRI melalui Growpreneur menggunakan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kondisi UKM terkini dan diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari produk-produknya,” ujarnya.

“Kami berharap program-program pemberdayaan maupun edukasi UMKM seperti halnya Growpreneur ini dapat dilakukan secara berkesinambungan, dan kehadiran BRI dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan juga membangkitkan perekonomian Indonesia”, ungkap Catur.

Sebagai informasi, peresmian program Growpreneur ini mengusung tema khusus “Ruang Tanpa Sekat” yang sekaligus menjadi tema bulan pertama Growpreneur. Hal ini menjadi concern SMESCO Indonesia dan BRI mengingat sebanyak 65 persen kelompok Difabel masih sulit mendapatkan pendampingan untuk usaha atau bisnisnya.

Growpreneur mengajak tujuh UMKM Kolabolator yang terlibat langsung dalam rangkaian acara peresmian ini, yaitu Cute Monster, Kopi Tuli, Precious One, The Able Art, Ka-Ta (Karta Disabilitas), Dignityku, Hear Me (Aplikasi Teman Tuli). Growpreneur ini juga merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk meningkatkan social value creation.

UKM yang mengikuti program Growpreneur dapat memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia, seperti layanan perbankan yang difasilitasi dengan BRI Coworking space sebagai tempat bekerja ataupun meeting point UKM. Brilianpreneur Corner juga sebagai pusat informasi signature event BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Dengan beberapa fasilitas yang tersedia tersebut, diharapkan UKM dapat berkolaborasi melalui rangkaian program pendampingan dan pelatihan dari Growpreneur sehingga mampu menciptakan nilai tepat guna, tepat sasaran pada inovasi terbaik untuk naik kelas. Sasaran program Growpreneur ke depan mengutamakan UKM binaan SMESCO Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, dan UKM binaan BRI terutama alumni BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, Pengusaha Muda Brilian serta program lainnya sebagai member Growpreneur.