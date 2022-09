PNM Raih Penghargaan ‘The Best SoE in Empowering Ultra-Micro’

Istimewa

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan Infobank The Best State-Owned Enterprise 2022 dalam kategori ‘The Best SoE in Empowering Ultra-Micro’ dalam acara Islamic Finance Summit 2022: Building Economic Resilience During Uncertainty by Strengthening Halal Industry di Bali, 22 September 2022.