Propan Kenalkan Teknologi Furnitur Ramah Lingkungan di IFMAC & Woodmac 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran teknologi manufaktur furnitur dan pengolahan kayu IFMAC (International Furnitur Manufacturing Components) & Woodmac 2022 kembali diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta selama empat hari mulai 21-24 September 2022.

Di pameran ini diperkenalkan beragam teknologi mesin pengolahan kayu dan material pendukung lainnya untuk industri furnitur kayu di Indonesia.

Pameran ini juga menghubungkan produsen industri furnitur lokal serta pemasok mesin berteknologi tinggi.

Baca juga: Trik Mempercantik Interior, Poles Furnitur dengan Teknologi Laminasi

Salah satu exhibitornya, PT Propan Raya, memperkenalkan teknologi ramah lingkungan untuk produk cat yang berbasis air untuk keperluan coating dan finishing para pemain dunia furnitur baik yang sekala UMKM, nasional, dan luar negeri.

“Ini tahun ke-4 kami mengikuti pameran IFMAC dan Woodmac 2022 terhitung sejak tahun 2017, sempat terhenti karena pandemi,” ujar Agoes Dwie Poernama selaku Business Unit Industri Division Head PT Propan Raya.

Durable Exterior Waterbased merupakan cat waterbased ramah lingkungan untuk mebel eksterior dengan ketahanan terhadap cuaca, Waterbased High Clarity (produk cat waterbased interior dengan warna transparans), serta Waterbased PU Hygiene yang merupakan cat polyurethane dengan Microban untuk proteksi terhadap kuman, bakteri, jamur dan virus), serta Waterbased UV (produk cat waterbased dengan pengeringan UV).

Baca juga: Industri Furnitur Bisa Mengambil Bagian Di Bidang Penyediaan Furnitur Sekolah Kata Teten Masduki

Terdapat juga produk Waterbased ASOF (produk cat waterbased untuk kreasi mebel interior American Style of Finishing), NC ASOF Next Generation (produk cat nitrocleulose dengan step aplikasi singkat untuk kreasi American Style of Finishing), dan PU Super Fast Dry (produk cat polyurethane 2 komponen solid color non yellowing dengan keunggulan utama sangat cepat kering dan pot life yang panjang).

Kris Rianto Adidarma, CEO PT Propan Raya mengungkapkan pameran IFMAC dan WOODMAC 2022 merupakan kesempatan bagi perusahaannya untuk menangkap peluang-peluang bisnis yang selama ini belum tergarap karena pandemi. “Ini sebuah kesempatan yang baik bagi kami untuk lebih memperkenalkan produk Propan ke pangsa pasar industri kayu yang lebih luas lagi,” ujar Kris.

Propan selama ini banyak memasarkan produk untuk kebutuhan furnitur dan kayu olahan sejak perusahaan ini berdiri pada 1979 dengan memproduksi produk cat Impra dan Ultran untuk finishing kayu.

Selain Propan Raya menghadirkan berbagai macam produk unggulan sesuai dengan kebutuhan industri furnitur, pengunjung juga bisa berkonsultasi atau berdiskusi mengenai produk inovatif milik Propan Raya. “Kehadiran Propan Raya disini juga membuktikan bahwa kami sebagai perusahaan nasional siap untuk mendukung kebutuhan dunia industri furnitur di Indonesia,” ujar Kris.