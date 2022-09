Kemenko Marves Dorong Olahan Nikel ke Arah Industri Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi sepupu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan, Life Cycle Assesment (LCA) berperan dalam mendorong keberlanjutan di industri tambang.

Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, pemerintah ke depan akan mendorong olahan nikel menuju industri berkelanjutan dengan LCA.

"Jadi, ini menurut saya salah satu langkah yang kita lakukan dari Kemenko Marves adalah dengan benar-benar mendorong industri pengolahan nikel ke arah industri yang lebih berkelanjutan," ujarnya dalam talkshow "The Advantage of Implementing Life Cycle Assesment in Mining Industry", Senin (26/9/2022).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, industri berkelanjutan menghasilkan lebih rendah emisi karbon, sehingga nikel Indonesia memiliki daya saing tinggi.

"Daya saing tidak hanya dari segi biaya, tapi juga dalam hal emisi. Saya pikir ini sangat penting," kata Septian.

Karena itu, dirinya berharap semua pemangku kepentingan di industri bisa belajar tentang bagaimana memastikan emisi rendah ini.

"Bgaimana kita bisa menganalisis LCA ini, dan saya pikir bagaimana kita bisa menerapkan pengukuran atau standar yang akan menurunkan emisi. Emisi karbon dari pengolahan mineral kita, mulai tambang dari hulu sampai hilir," pungkasnya.