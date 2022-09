Macquarie Group: Ledakan Perdagangan China 1 Triliun Dolar AS Tidak akan Hentikan Keruntuhan Yuan

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Grup perbankan investasi Australia Macquarie Group Ltd mengungkapkan meskipun surplus perdagangan China diperkirakan akan mencapai 1 triliun dolar AS tahun ini, namun hal itu tidak cukup untuk mencegah nilai yuan tergelincir terhadap dolar AS.

Melansir dari Bloomberg, sementara surplus perdagangan barang China berada di jalur untuk mencapai rekor tertinggi dalam sejarah dunia, namun eksportir enggan untuk mengubah valuta asing mereka kembali ke yuan karena jatuhnya sentimen bisnis tahun ini, tulis kepala ekonom China di Macquarie Larry Hu.

Hu memperkirakan bahwa tingkat konversi, nilai surplus perdagangan barang China yang dikonversi kembali ke yuan, turun menjadi 36 persen dalam delapan bulan pertama tahun ini, dari 57 persen pada periode yang sama di tahun 2021.

Rasionya relatif tinggi di kuartal pertama tahun ini mencapai 50 persen, namun turun setelah penguncian atau lockdown karena pandemi Covid-19 selama berbulan- bulan di Shanghai awal tahun ini, tambah Hu.

Menurut Macquarie, eksportir kemungkinan bertaruh pada penurunan yuan lebih lanjut di tengah pelemahan ekonomi China.

Para eksportir juga diperkirakan merasa kurang perlu untuk mengubah pendapatan asing mereka menjadi yuan, karena adanya permintaan yang lebih rendah untuk berinvestasi kembali di operasi bisnis mereka dalam mata uang China ini.

Ini berarti surplus barang memainkan peran yang lebih kecil dalam menahan penurunan nilai yuan.

"Meskipun rekor surplus perdagangan tinggi, yuan berada di bawah tekanan depresiasi yang kuat terhadap dolar AS," kata Hu.

Mengingat kekuatan dolar dan kepercayaan bisnis yang lemah, Macquarie memperkirakan yuan akan meluncur ke level 7,15 terhadap dolar AS pada akhir tahun ini, ungkap Hu.

Tingkat konversi perdagangan barang dapat "mengubah permainan" untuk mata uang, ujar Hu.

Jika tidak turun sebanyak kuartal kedua, lonjakan surplus perdagangan barang tahun ini mampu mengimbangi arus keluar dari sumber lain seperti pasar obligasi, tambahnya.