Cegah Krisis Pangan, Thailand Jadikan Bangkok Pusat Proyek Space F

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Badan Inovasi Nasional (NIA) Thailand saat ini mendorong kota Bangkok menjelma menjadi 'silicon valley teknologi pangan'.

Lembaga tersebut telah berinvestasi dalam perusahaan rintisan (startup) teknologi pangan di kota itu sebagai bagian dari proyek 'Space-F'.

Proyek ini mendorong masuknya investasi untuk sektor pangan Thailand, terkait dengan krisis ketahanan pangan global yang diperburuk berbagai faktor seperti perubahan iklim, inflasi hingga perang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Dikutip dari Foodingredientsfirst.com, Selasa (27/9/2022), NIA mengusulkan penggunaan 'deep tech' sebagai cara utama untuk menempatkan Bangkok pada peta sebagai 'ibu kota teknologi pangan'.

Proyek ini telah berjalan selama sekitar 3 tahun, dengan fokus pada pendanaan start-up lokal dan luar negeri, sambil memberikan dukungan, bimbingan serta membangun bisnis di Bangkok.

Pertumbuhan teknologi pangan

Menurut Emergen Research, industri teknologi pangan global telah tumbuh dari 220,32 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2019 dan diproyeksikan mencapai 342,52 miliar dolar AS pada 2027, dengan CAGR 6,0 persen.

Hal ini dapat dikaitkan dengan krisis pangan global, dengan meningkatnya kebutuhan akan inovasi dalam ketahanan pangan.

"Menurut laporan State of Food Security and Nutrition in the World 2022 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), lebih dari 800 juta penduduk dunia, atau sekitar 10 persen kini menderita kelaparan akibat pandemi virus corona (Covid-19), krisis ekonomi, kekurangan bahan baku dan penurunan keamanan pangan," kata Direktur Eksekutif di NIA, Dr. Pun-Arj Chairatana.