Indonesia Jajaki Kerja Sama Sektor Otomotif dengan Afrika Selatan

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia aktif menjajaki Preferential Trade Agreements (PTA) dengan pasar non-tradisional, seperti membidik pasar potensial baru, yakni Afrika Selatan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan kedua negara tengah menjajaki berbagai kemungkinan kerja sama.

"Dapat dikatakan bahwa saat ini kedua negara sedang menjajaki PTA yang bertujuan untuk membuka peluang pasar. PTA merupakan upaya penguatan industri manufaktur kedua negara, khususnya di sektor peralatan militer, produk makanan olahan dan pertanian," tutur Agus akhir pekan lalu.

Dalam agenda Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting (TIIMM) beberapa waktu lalu, Menperin Agus mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Minister of Trade, Industry and Competition Afrika Selatan Ebrahim Patel.

Dalam pertemuan tersebut disinggung potensi kerja sama halal dan industri otomotif beserta komponennya.

Kedua pihak sepakat untuk berbagi pengalaman dan menciptakan peluang kerja sama, serta melanjutkan komunikasi secara reguler. Dilakukan juga work with local industry agar tercipta nilai investasi yang seimbang.

Investasi Afrika Selatan di Indonesia selama tahun 2021 sebesar 1,46 juta dolar AS dengan total 14 proyek.

Total perdagangan nonmigas Indonesia dengan Afrika Selatan pada tahun 2021 mencapai 2,8 miliar dolar AS atau meningkat 122 persen dibandingkan tahun 2020 (1,3 miliar dolar AS).

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa transisi energi menuju rendah karbon merupakan aspek penting untuk mencapai ketahanan iklim yang mendukung lingkungan hidup dan penciptaan lapangan pekerjaan.

