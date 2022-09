Rupiah Spot Terus Melemah, Siang Ini ke Rp 15.156 Per Dolar AS

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Karyawan memperlihatkan lembaran uang dollar AS dan rupiah RI di salah satu money changer di Jakarta. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot terus tertekan pada perdagangan tengah hari ini, Selasa (27/9/2022). Rupiah spot berada di level Rp 15.156 per dolar AS atau melemah 0,17% dibanding penutupan Senin (26/9) di Rp 15.130 per dolar AS.