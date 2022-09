Pemerintah China Berharap Keran Ekspor Porang dari Indonesia Terbuka Lebar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah China meminta Indonesia untuk membuat surat permintaan resmi pembukaan pasar tepung porang.

Permintaan itu mengundang tanda tanya. Karena selama ini Indonesia memang telah mengekspor produk berupa tepung porang ke Negeri Tirai Bambu.

Lalu apakah permintaan adanya surat resmi dari Pemerintah China tersebut merupakan sebuah larangan dalam bentuk halus? atau sekadar pengetatan aturan ekspor impor?

Terkait hal itu Analis Perkarantinaan Tumbuhan Madya Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan), Aprida Cristin mengatakan saat ini banyak eksportir tepung porang yang belum diloloskan izin ekspornya oleh pemerintah China melalui General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).

"Padahal selama ini kita sudah ekspor tepung porang (ke China), sekarang tiba-tiba (dilarang). GACC meminta kita menyiapkan surat resmi meminta dibukakan pasar. Itu sudah kita lakukan. Tinggal menunggu respons GACC," kata Aprida dalam pernyataannya, Kamis(29/9/2022).

Saat ini, jelas Aprida, baru satu pelabuhan di China yang bisa menerima ekspor tepung porang dari Indonesia, yaitu di Shanghai. Sementara pintu masuk lainnya masih ditutup.

"Andaikan Pemerintah Tiongkok meminta protokol untuk tepung porang (dengan protokol yang sama dengan serpih porang), maka proses yang akan kita lalui adalah kurang lebih sama dengan serpih porang," kata dia.

Sementara itu, Direktur PT Sanindo Porang Berkah, Dhian Rahadian, menyatakan para pelaku ekspor tepung porang Indonesia berharap keran ekspor ke China bisa segera dibuka lebar.

Selain memiliki pangsa pasar yang sangat besar, ekspor tepung porang akan membantu penyerapan produksi umbi porang petani. "Kalau ekspor tepung (ke China) dibuka, bisa salah satu solusi untuk penyerapan (porang)," kata Dhian.