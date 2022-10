Ekspansi Pasar ke AS, Teguk Buka Outlet di New York

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Dinasti Kreatif Indonesia, perusahaan pengembang gerai minuman kekinian Teguk, kini mulai menggarap pasar luar negeri dengan membuka outlet di Kota New York, Amerika Serikat.

Outlet pertama Teguk di New York dibuka di 248 Mott Street, New York, NY 10012 dan grand opening dilakukan Sabtu (17/9/2022) waktu New York atau Minggu (18/9/2022).

CEO Teguk Indonesia Maulana Hakim mengatakan, menu di gerai ini 80 persen tidak ada di Indonesia dan semua sudah melewati proses R&D lebih dari tiga bulan.

"Pengunjung mengatakan boba kita itu the best boba in New York City,” kata Maulana Hakim dalam pernyataan tertulis, Selasa (27/9/2022).

Maulana berharap, bisa melakukan kolaborasi untuk ekspansi gerai lebih banyak di AS. “Kami ingin berkembang menjadi merek makanan dan minuman (F&B) yang tersedia di semua pasar, termasuk pasar global," ujarnya.

Teguk pertama kali beroperasi pada September 2018 dan menjadi salah satu ritel F&B yang mengalami pertumbuhan yang tertinggi dengan total 180 tersebar di Jabodetabek, Bandung, Karawang, Sukabumi, Garut, Cirebon, Tasikmalaya, dan Sumedang, dan terus meningkat.

Pendiri Teguk lainnya, Najib Wahab menyebut, Teguk memungkinkan semua orang di seluruh kelas sosial ekonomi menikmati produk minuman berkualitas dengan harga wajar.

“Teguk mempromosikan warisan Indonesia dan membuktikan bahwa melalui UKM Indonesia bisa hadir di tingkat global dan mendapat eksposur yang kuat,” katanya.

Dikatakan, saat berdiri pertama kali Teguk tertarik melihat kebiasaan orang untuk membeli minuman dalam cup yang semakin meningkat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi ketika mereka berada di area pusat perbelanjaan tapi juga di ruang rapat, tempat belajar, rumah dan lain-lain.

"Kebanyakan saat itu didominasi oleh brand-brand dari luar negeri yang ada di mall baik produk coffee, non-coffee yang harganya tentu mahal. Kita hadir secara global dengan produk Indonesia sendiri, dan memperkenalkan bahwa produk berkualitas itu tidak harus mahal,” katanya.

Selain minuman, pihaknya juga menawarkan camilan seperti odading toast, croffle dan ropang.