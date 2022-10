PDB Kuartal II Menyusut, Ekonomi AS Terkonfirmasi Masuk Jurang Resesi

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perekonomian Amerika Serikat terkonfirmasi memasuki jurang resesi, pernyataan ini diungkap setelah Biro Analisis Ekonomi merilis penurunan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2022 sebanyak 0,6 persen

Penurunan tersebut menandakan bahwa saat ini ekonomi AS tengah mengalami kontraksi lanjutan, mengingat di kuartal sebelumnya PDB Amerika telah menyusut 1,6 persen.

Sebagai imbas dari kenaikan harga akibat invasi Rusia ke Ukraina, serta sikap agresif The Fed dalam menaikkan suku bunganya.

"Revisi tahunan terhadap PDB dan pendapatan domestik bruto menunjukkan ekonomi AS yang lebih lemah pada paruh pertama tahun 2022 dari yang dilaporkan sebelumnya," ujar Gus Faucher, kepala ekonom untuk The PNC Financial Services Group,

Pengetatan moneter yang awalnya dimaksudkan bank sentral AS untuk mengurangi agresivitas inflasi, justru perlahan telah membuat aktivitas belanja konsumen melambat.

Hal itu mendorong pelemahan pada pasar tenaga kerja, dan membuat beberapa perusahaan terpaksa melakukan PHK massal guna meredam pembengkakan pengeluaran selama berlangsungnya perlambatan ekonomi, imbas melemahnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Dampak Resesi Ekonomi Global Terhadap Indonesia, Neraca Perdagangan Defisit hingga Inflasi Meningkat

Kondisi inilah yang membuat laju PDB kuartalan Amerika terus mengalami penyusutan, dilansir dari CNN International kondisi ini sebelumnya telah diramalkan oleh Bank dunia.

Bahkan sejumlah lembaga keuangan dunia telah menggembar–gemborkan adanya perlambatan ekonomi di AS apabila The Fed terus mengambil langkah agresif.

Namun karena para pembuat kebijakan terus menolak klaim resesi dengan alasan pertumbuhan tenaga kerja kuat termasuk kegiatan belanja konsumen dan manufaktur, membuat The Fed akhirnya kembali mengerek naik suku bunga hingga level tertingginya.

Baca juga: Menkeu Janet Yellen: Ekonomi AS Melambat, Resesi Tidak Terhindarkan