Anthony Fauci Gandakan Kekayaannya selama Pandemi Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Kekayaan bersih Kepala Petugas Medis Amerika Serikat (AS) Anthony Fauci melonjak menjadi 12,6 juta dolar AS pada 2021.

Angka ini nyaris dua kali lipat dari 7,6 juta dolar AS yang ia kumpulkan pada 2019.

Data ini disampaikan oleh kelompok pengawas OpenTheBooks pada Jumat lalu mengutip hasil pengungkapan keuangan yang diperoleh Fauci dari National Institutes of Health (NIH).

Dikutip dari laman Russia Today, Senin (3/10/2022), setelah menjadi karyawan dengan bayaran tertinggi di pemerintah federal AS sebelum pandemi virus corona (Covid-19) sebagai Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, Fauci juga menarik gaji sebesar 456.000 dolar AS pada 2021 dan 480.000 dolar AS pada 2022.

Namun gaji itu hanya mewakili sebagian kecil dari uangnya, sementara kebijakan Covid-19 yang diusulkannya telah mendorong ekonomi AS ke dalam resesi.

"Dr. Fauci telah menjadi birokrat pemerintah selama lebih dari 55 tahun, kekayaan bersih rumah tangganya meroket selama pandemi. Lonjakan kekayaan dokter dengan lonjakan gaji di akhir karier, hadiah uang tunai yang menggiurkan, diberikan oleh organisasi nirlaba di seluruh dunia, dan portofolio investasi yang semakin besar," kata CEO OpenTheBooks Adam Andrzejewski.

Sebelumnya, Fauci telah dikritik selama masa pandemi karena diduga mengambil keuntungan dari obat antivirus remdesivir 'mahal' yang ia nyatakan sebagai standar untuk mengobati Covid-19, meskipun hasil uji klinisnya tidak memuaskan dan telah bertentangan dengan saran awal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Fauci tampaknya tidak suka membahas keuangannya di depan umum, karena ia tertangkap kamera sedang menggambarkan Senator dari Partai Republik Roger Marshall sebagai 'orang tolol', karena hanya meminta untuk melihat apa yang seharusnya menjadi dokumen yang tersedia untuk umum.

Senator yang juga berprofesi sebagai seorang dokter itu meminta untuk melihat keuangan Fauci selama sidang pada Januari lalu.

OpenTheBooks menggugat akses pada Januari 2022 dan baru saja menerima dokumen yang diposting pada Jumat lalu.

Setelah sidang, Marshall memperkenalkan Undang-undang (UU) FAUCI (Akuntabilitas Keuangan untuk Individu dengan Kompensasi Unik) yang mewajibkan pengungkapan keuangan pegawai pemerintah untuk dapat diakses publik di situs web Kantor Etika Pemerintah.