Sandiaga Uno: Maskapai Internasional Layani Penerbangan ke Bali Setiap Hari Mulai November 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membawa kabar baik, yakni di saat-saat yang sangat diperlukan, akhirnya maskapai internasional kembali membuka penerbangan ke Bali.

Bahkan pada November 2022 mendatang, frekuensi penerbangan maskapai internasional menuju Bali akan dilakukan setiap hari, dari saat ini tiga kali sepekan.

"Di bulan November, insha Allah akan menjadi layanan setiap hari atau daily service, dan total yang melayani ke Denpasar, Bali sebanyak 25 maskapai," ujarnya dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Sandi mengungkapkan, jumlah penerbangan internasional yang meningkat ke tanah air, akan mendorong aktivitas pariwisata nasional.

"Top banget, 22 rute yang dilayani, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan mari kita kembangkan. Semakin banyak jumlah penerbangannya, sehingga pariwisata kita akan semakin meningkat, berkualitas, dan berkelanjutan," katanya.

Adapun, dia mencontohkan, EVA Air yang menjadi salah satu maskapai favorit keluarganya juga telah memulai penerbangan rute Taipei ke Denpasar dengan Airbus 330-300.

"Ini adalah bagian dari semakin banyaknya maskapai yang melayani penerbangan ke Indonesia, terutama ke Bali.cIni adalah reaktivasi dari rute semula melayani tiga kali penerbangan sepekan, yaitu Rabu, Jumat, dan Minggu," pungkas Sandi.