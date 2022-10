Wajah Jadi Investasi hingga Masa Tua, Klinik Kecantikan Kini Kian Menjamur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung hingga saat ini mendorong banyak orang, khususnya kaum wanita untuk semakin concern terhadap kesehatan tubuh mereka, termasuk yang terkait dengan kecantikan kulit.

Mereka kini berlomba untuk memperoleh tubuh dan kulit yang sehat, satu diantaranya melalui berbagai treatment yang dapat dilakukan di rumah maupun klinik kecantikan.

Nah, untuk memenuhi hasrat mereka yang ingin memiliki kulit yang sehat dan cantik, saat ini tidak hanya produk kosmetik saja yang banyak bermunculan, namun juga klinik kecantikan yang menawarkan beragam treatment unggulan.

Baca juga: Sejumlah Klinik di Bandung Tidak Memiliki Stok Vaksin Meningitis

Kemunculan klinik kecantikan dengan berbagai treatment ini tentunya untuk meningkatkan kepercayaan diri para konsumen.

Tentunya ada perawatan ekstra yang harus dilakukan demi memperoleh kulit yang bebas dari berbagai permasalahan.

Karena kulit merupakan investasi masa tua yang harus terus dirawat agar tetap sehat.

Dari sekian banyak klinik kecantikan yang ada di tanah air, salah satu klinik kecantikan yang dapat menjadi pilihan adalah Glafidsya Aesthetic Clinic yang baru saja menggelar Re-opening kliniknya yang ada di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (1/10/2022).

Founder sekaligus CEO Glafidsya Aesthetic Clinic, dr. Attaubah Mufid mengatakan bahwa kliniknya sengaja memilih konsep More Fresh More Comfortable and More Luxurious, untuk memberikan pelayanan menggunakan metode paling mutakhir yang dilengkapi alat-alat yang canggih.

Dengan eksistensi selama 6 tahun di Bandung, ia berharap kehadiran klinik ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan kecantikan kulit bagi warga kota itu.