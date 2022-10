Generasi Muda Punya Peluang Jadi Pebisnis Handal, Kompetisi Jaring Entrepreneur pun Digelar

Grand final 'Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur' season 2. (ist)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini profesi sebagai entrepreneur atau wirausaha merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan, dengan begitu banyak sektor penopang perekonomian yang melahirkan para pebisnis muda berbakat.

Nah, untuk melahirkan generasi muda yang melek akan peluang dalam berwirausaha, maka upaya seperti menghadirkan kompetisi pun dilakukan berbagai pihak, termasuk kalangan profesional untuk bisa melahirkan entrepreneur muda berbakat.

Salah satu kompetisi bisnis yang diperuntukkan bagi generasi muda Indonesia adalah ajang Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur yang mencari talenta muda dalam berwirausaha.

Ajang ini pun kini telah memasuki babak grand final.

Setelah sempat sukses di gelar pada tahun lalu, kali ini Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur juga sukses menggelar malam grand finalnya, di mana pada season 2 ini, pendaftar mencapai 2600 orang.

Dalam malam grand final yang digelar di Sky Deck Sarinah, Jakarta Pusat ini turut mengundang 25 finalis grand final yang difasilitasi live product showing dari para finalis dari seluruh Indonesia.

Pemenang program kompetisi Dare To Be The Next Superpreneur season 1, Fahmi Adimara pun hadir dan turut memberikan motivasi kepada para finalis season 2.

Ada sederet keuntungan yang ia sebutkan terkait dengan apa yang telah dirinya peroleh setelah memenangkan kompetisi tersebut pada season 1.

"Pengalaman menjadi pemenang Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur season 1 ialah selain dapat dana hibah dari Super Adventure, dapat networking lebih luas serta munculnya permintaan kolaborasi dari lintas sektor dan yang paling berasa ialah dapat menarik beberapa investor baru. Rencana ke depan kita akan buka di Jakarta Selatan dan Blitar," kata Fahmi, dalam acara tersebut, Kamis (6/10/2022).