Sejumlah Tokoh Ekonomi Dunia Ungkap Resesi Global akan Segera Tiba, Begini Proyeksinya

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Beberapa pemimpin bisnis dan ekonom ternama dunia memperingatkan kemungkinan terjadinya resesi pada ekonomi global.

Bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk Federal Reserve AS (The Fed), secara agresif menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan terakhir untuk memerangi inflasi yang tinggi.

Namun kebijakan yang dimaksudkan untuk mendinginkan inflasi itu, ternyata juga meningkatkan risiko resesi global.

Di tengah perdebatan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mengenai resesi, sekitar 90 CEO mengatakan mereka sekarang yakin perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan datang, menurut survei terhadap 400 CEO AS oleh perusahaan konsultan KPMG yang diterbitkan pekan lalu.

Amerika Serikat telah mengalami pertumbuhan PDB ke zona negatif dalam dua kuartal berturut-turut di tahun ini, yang dianggap oleh beberapa orang sebagai resesi.

Namun beberapa orang lainnya masih menunggu Biro Riset Ekonomi Nasional AS untuk membuat keputusan terakhir mengenai kondisi ekonomi Negeri Paman Sam itu.

Miliarder, Investor dan ekonom top dunia secara terbuka telah menyatakan pandangan mereka mengenai kondisi ekonomi global. Dikutip dari Fortune, berikut ini beberapa tokoh ekonomi dan pemimpin bisnis yang mengemukakan proyeksinya:

1. Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase

Dimon memperingatkan investor akan melihat turbulensi ekonomi yang akan datang dan volatilitas pasar, dia juga mengantisipasi bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan berlanjut dengan The Fed akan memperketat kebijakan moneter.

Dimon sebelumnya memperkirakan mengenai 'awan badai, awan badai besar', dan pada bulan Juni Dimon mengatakan awan itu telah berubah menjadi 'badai'.

“Kami tidak tahu apakah itu badai kecil atau Superstorm Sandy. Sebaiknya kamu menguatkan dirimu sendiri," katanya.

Pandangan bos JPMorgan Chase ini bahkan tidak berubah setelah beberapa bulan kemudian. Dimon mengakui pada bulan September lalu, meskipun untuk sementara ekonomi AS kuat secara keseluruhan, dia hanya melihat peluang 10 persen dari perlambatan ekonomi yang tidak mengarah ke jurang resesi.

2. Carl Icahn, ketua Icahn Enterprises

Mengenai kinerja saham untuk sisa tahun ini, 'yang terburuk belum datang,' menurut miliarder Carl Icahn, dalam acara Best New Ideas in Money Festival pada bulan lalu.