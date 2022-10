Tommy Kurniawan: Inklusi Keuangan Tahun 2019 Mencapai 76,19 % Atau Meningkat Dari 67,8 % Pada 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor yang kini duduk sebagai Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan mengakui peran besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selalu terdepan dalam mendorong inklusi keuangan, saat bertemu dengan warga di Nulam Kafe Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/10/2022).

Dikatakan pria yang akrab disapa Tomkur ini, BRI memiliki visi menjadi 'The Most valuable Banking Group in Southeast Asia' dan 'Champion of Financial Inclusion' pada tahun 2025 mendatang. Salah satu visi untuk menjadi 'Champion of Financial Inclusion', BRI menyadari bahwa hal tersebut dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

"Ini merupakan salah satu visi untuk menjadi 'Champion of Financial Inclusion' tersebut dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Visi BRI tersebut memang sejalan dengan visi pemerintah yang mencanangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024. Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada tahun 2019 baru mencapai 76,19% atau meningkat dari 67,8% pada 2016. Dalam mewujudkan peningkatan inklusi keuangan tersebut, juga harus diikuti peningkatan literasi keuangan. Di mana menurut data OJK literasi keuangan baru mencapai 38,03% pada 2019, meningkat dari 29,7% pada 2016,” papar Tommy Kurniawan.

Tommy menguraikan, BRI setidaknya memiliki 3 strategi utama dalam upayanya meningkatkan financial literasi index. Pertama, mengembangkan Agen BRILink menjadi 600 ribu hingga akhir 2022 di seluruh Indonesia.

Kedua, BRI pun akan mengembangkan digital advisor atau penyuluh digital.

Yang ketiga menurutnya, BRI terus berupaya secara konsisten mengembangkan ekosistem bisnis secara digital. Sehingga transaksi keuangan harian nasabah terus-menerus dilakukan secara digital, untuk menjamin keberlanjutan dari proses keuangan digital di masa depan.

“Ini penting, agen laku pandai milik BRI atau Agen BRILink merupakan hybrid channel dari BRI secara brancless banking. Melalui Agen BRILink masyarakat dapat menikmati layanan/jasa transaksi keuangan layaknya layanan bank di agen-agen/mitra Agen BRILink secara lebih dekat,” tuturnya.

Saat ini, jumlah Agen BRILink telah mencapai 584 ribu pada akhir Agustus 2022 dengan jangkauan mencapai 57.618 desa, atau mencakup 3/4 desa diseluruh Indonesia sudah terdapat Agen BRILink.