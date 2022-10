Tren Pelemahan Berlanjut, Rupiah di Akhir Pekan Diprediksi Sentuh Level Rp15.400

Tribunnews/JEPRIMA

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada penutupan perdagangan Kamis (29/9/2022) sebesar 4 poin atau 0,03 persen ke level Rp15.262,50 per dolar AS. Tribunnews/Jeprima