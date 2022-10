Awal Pekan, IHSG Ditutup di Zona Hijau ke Level 6.831

Karyawan melintas dengan latar layar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) via RTI Business, hari ini IHSG ditutup menguat 16,58 poin atau 0,24% ke level 6.831.115.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan ini, Senin (17/10/2022) berakhir di zona hijau.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) via RTI Business, IHSG ditutup menguat 16,58 poin atau 0,24 persen ke level 6.831.115.

Total volume perdagangan saham hari ini mencapai 28,18 miliar dengan total nilai transaksi Rp 13,88 triliun, di mana 153 saham menguat, 411 saham melemah dan 120 saham stagnan.

Adapun kenaikan IHSG ditopang penguatan lima sektor dari total 11 sektor di BEI.

Sektor yang menguat paling tinggi adalah sektor kesehatan 0,95%. Kemudian sektor barang baku naik 0,80%.

Sektor energi tumbuh 0,10%. Sektor teknologi naik 0,06% dan sektor barang konsumer primer naik tipis 0,03%.

Sementara enam sektor lainnya berakhir di zona merah adalah sektor transportasi turun 1,91%. Sektor properti dan real estate merosot 1,31%. Sektor perindustrian terkikis 1,23%.

Kemudian sektor keuangan turun 1,06%. Sektor barang konsumer non primer turun 0,85% dan sektor infrastruktur melorot 0,46%.

Top gainers di Indeks LQ45 adalah:

1. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 4,61% ke Rp 1.930 per saham

2. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) 4,17% ke Rp 7.500 per saham

3. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) 3,64% ke Rp 2.850 per saham

Top losers di Indeks LQ45 adalah:

1. PT Bank Jago Tbk (ARTO) 6,87% ke Rp 4.680 per saham

2. PT Harum Energy Tbk (HRUM) 4,06% ke Rp 1.655 per saham

3. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) 2,66% ke Rp 915 per saham

