Pasar Membaik, CPA Bukukan Kenaikan Sewa Properti Hingga 74 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Crown Property Agency (CPA), sub-divisi Crown Group di bisnis penyewaan apartemen, membukukan kenaikan unit yang berhasil disewakan ke tenant sebesar 4 persen atau sebanyak 275 unit hingga bulan Oktober 2022 dibandingkan jumlah unit apartemen yang berhasil disewakan di 2021 sebanyak 158 unit.

Total nilai sewa yang didapatkan juga naik secara eksponesial. Selama bulan Januari – September 2022 tercatat total nilai sewa sebesar Rp148 miliar atau setara 275 unit disewakan, naik sekitar 174 persen dari total nilai sewa tahun 2021 sebesar Rp 54 miliar atau ekuivalen dengan 158 unit yang disewakan.

Dilihat dari sisi harga sewa, tahun ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Hal ini juga turut mempengaruhi pencapain hingga menjelang akhir tahun 2022.

CPA adalah perusahaan manajemen properti yang diprakarsai oleh duo pengusaha kelahiran Indonesia, Iwan Sunito dan Paul Sathio sebagai CEO dan Crown Group selama satu dekade terakhir.

Pemilik Lisensi dan Direktur CPA, Anthony Caudullo memiliki jalinan bisnis yang kuat dengan 700 lebih investor properti.

Bisnis CPA mencakup pencarian calon penyewa apartemen, proses wawancara, hingga mengelola pembayaran sewa mingguan dan memastikan pemilik dan penyewa memenuhi semua kewajiban hukumnya.

Anthony Caudullo menjelaskan, tipe apartemen yang diminati oleh para calon penyewdaa adalah unit dengan 1 kamar tidur tipe flexi dan unit dengan 2 tempat tidur.

Hingga akhir September 2022, The Grand Residences menjadi properti yang paling banyak disewa dengan 82 unit, disusul oleh V by Crown Group di Parramatta dengan 39 unit, Infinity by Crown Group diperingkat ketiga dengan 33 unit.

Harga rata-rata biaya sewa per minggunya di The Grand Residences adalah sekitar Rp7.600.000 (Combined Units) sementara di Infinity by Crown Group adalah Rp7.450.000 (combined units) dan Waterfall by Crown Group adalah Rp7.900.000 (combined units).

Latar belakang dari para penyewa tersebut didominasi oleh profesional muda, pasangan muda yang bekerja di kawasan CBD dan pelajar asing.

Pandemi membuat pasokan properti yang siap disewakan turun dan mengakibatkan banyak proyek hunian baru terhambat proses penyelesaiannya.

Direktur Penjualan & Pemasaran Crown Group Indonesia, Tyas Sudaryomo mengungkapkan banyak permintaan akan unit sewa dari pembeli asal Indonesia yang akan mengirimkan anak-anaknya melanjutkan studinya di Sydney.

“Banyak dari mereka yang menanyakan unit sewa untuk anak-anaknya yang akan melanjutkan studinya di Sydney, sementara unit yang mereka beli masih berstatus off-the-plan,” ungkap Tyas.