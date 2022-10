IHSG Berakhir di Zona Hijau dengan Nilai Transaksi Sebanyak Rp11,39 Triliun, 275 Saham Menguat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada perdagangan Selasa (18/10/2022), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 3,37 poin atau 0,05 persen ke level 6.843.49.

Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini mencapai 22,78 miliar dengan nilai transaksi Rp 11,39 triliun.

Terdapat 275 saham menguat, 262 saham melemah dan 156 saham tidak berubah atau stagnan.

Sebanyak enam sektor menyokong penguatan IHSG dan lima sektor lainnya berada di zona merah.

Sektor yang menguat adalah sektor barang konsumer primer naik 1,60%. Sektor keuangan melesat 1,11%. Sektor properti dan real estate naik 0,66%.

Kemudian sektor kesehatan juga menanjak 0,28%. Sektor barang konsumer non primer juga naik 0,20 dan sektor barang baku menguat tipis 0,13%.

Sementara sektor yang melemah adalah sektor energi merosot 0,69%. Sektor teknologi turun 0,41%. Sektor infrastruktur melemah 0,38%. Sektor perindustrian melorot 0,06% dan sektor transportasi melemah 0,05%.

Top gainers di LQ45 adalah:

1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) 8,0% ke Rp 2.700 per saham

2. PT Bank Jago Tbk (ARTO) 4,70% ke Rp 4.900 per saham

3. PT XL Axiata Tbk (EXCL) 3,33% ke Rp 2.4800 per saham

Top losers di LQ45 adalah:

1. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) 6,82% ke Rp 3.960 per saham

2. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) 4,35% ke Rp 880 per saham

3. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) 3,45% ke Rp 1.120 per saham.

(Noverius Laoli/Kontan)