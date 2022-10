Ini Kriteria Startup yang Jadi Incaran Para Modal Ventura

Ilustrasi Startup. Principal at East Ventures Devina Halim membeberkan kriteria-kriteria perusahaan startup yang menjadi idaman para venture capital atau modal ventura. Dia mengungkapkan, yang membuat startup atau perusahaan rintisan menjadi dilirik venture capital terdiri dari dua faktor utama.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Principal at East Ventures Devina Halim membeberkan kriteria-kriteria perusahaan rintisan (startup) yang menjadi idaman para venture capital atau modal ventura.

Dia mengungkapkan, yang membuat startup atau perusahaan rintisan menjadi dilirik venture capital terdiri dari dua faktor utama.

"Kalau dari sisi East Venture untuk early stage, principle-nya sebenarnya sama. Kita ngelihat namanya dua P yakni people dan potential market," ujarnya dalam acara "Kompas CEO on Stage", Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut 80-90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Dari sisi people atau manusianya, yaitu apa yang membuat pendiri startup tersebut kuat dan berbeda dengan pendiri-pendiri.

"Kita itu ngelihat ada namanya three treats of founder personality yang kita itu emang cukup suka lah," kata Devina.

Adapun dari tiga kriteria tersebut, pertama adalah integrity atau integritas, di mana pendiri startup harus menjalankan bisnis mereka itu dengan standar yang tinggi.

"Kedua, itu adalah self awareness, so founders yang benar-benar aware oleh kekuatan dan juga kelemahan mereka. Ketiga, itu mungkin namanya paradoxical in nature, mungkin kayak contohnya founder itu juga kayak dia itu bisa tegas, tapi pada saat yang sama mendengarkan perubahan di industri startup," tuturnya.

Selain tiga faktor pribadi dari pendiri itu, pihaknya juga melihat dari sisi potensi, di mana East Venture selalu melihat yang punya ukuran pasar besar.

"Di Asia Tenggara yang paling gampang Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak, dari sisi populasi menarik banget lah. Ketika foreign capital atau venture capital dari luar negeri melirik Asia Tenggara, melihatnya Indonesia dulu karena potensi pasarnya," pungkas Devina.