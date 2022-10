Komitmen Berikan Pelayanan Andal, TASPEN Berhasil Raih Tiga Penghargaan Terkait Inovasi Digital

Direktur SDM dan TI TASPEN Ovita Susiana Rosya menerima penghargaan Best Chief Technology Officer (CTO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2022.

TRIBUNNEWS.COM – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) (Persero) terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan andal bagi seluruh pesertanya melalui peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi digital maupun beragam inovasi layanan terkini.

Atas komitmen tersebut, TASPEN berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2022 untuk kategori Best Digital Innovation In Financial Services 2022, Best Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2022 atas nama Direktur Utama TASPEN A.N.S Kosasih dan Best Chief Technology Officer (CTO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2022 atas nama Direktur SDM dan TI TASPEN Ovita Susiana Rosya.

Penghargaan diberikan oleh Ketua Penyelenggara Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2022 Sukatna Pancamiharja kepada Direktur SDM dan TI TASPEN Ovita Susiana Rosya di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (19/10/2022) dengan menerapkan protokol kesehatan.

Acara yang diselenggarakan oleh Majalah Business Asia dan BusinessUpdate bekerja sama dengan Kominfo, BRIN, dan lembaga-lembaga lainnya seperti ICT, Aptiknas, dan Yayasan Internet Indonesia ini merupakan apresiasi dan pengakuan berharga kepada instansi korporasi bisnis amaupun pelayanan di pemerintahan di Indonesia yang dinilai berhasil dalam hal inovasi digital dan implementasi teknologi, baik di sistem managemen maupun layanan pelanggan.

Direktur SDM dan TI TASPEN Ovita Susiana Rosya mengatakan, “Suatu kebanggaan bagi TASPEN untuk menerima tiga penghargaan dalam kegiatan Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2022 ini. Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh insan TASPEN atas dukungan penuh dan kerja kerasnya dalam melakukan transformasi digital sebagai bagian dari inovasi layanan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi para peserta TASPEN."

"Penghargaan ini kami harap dapat terus menjadikan motivasi bagi Insan TASPEN untuk meningkatkan pengembangan diri dan terus berupaya menciptakan inovasi layanan digital TASPEN lainnya," lanjutnya.

"Adapun yang sudah ada saat ini seperti Enrollment untuk perekaman data biometric peserta penerima pensiun, Otentikasi TASPEN untuk validasi identitas peserta, e-klim untuk pengajuan klaim secara online, TASPEN One Hour Online Service (TOOS) untuk sistem aplikasi pengajuan e-klim dan merchant, TASPEN Care untuk pengajuan pertanyaan atau keluhan dan lain-lain, sehingga dapat terus berdedikasi maksimal memberikan pelayanan andal bagi seluruh peserta di Indonesia dan khususnya berkontribusi positif terhadap kinerja TASPEN," jelasnya.

Kinerja inovasi digital TASPEN dalam ajang ini dinilai oleh tim panelis dan dewan juri yang merupakan pakar dalam bidang Digital Innovation, IT, Telco, maupun Transformasi Bisnis & Strategic Management dari institusi pemerintah dan professional, antara lain Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., M.M, Kepala Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Yenni Bakhtiar, M.AG, Sc., Director ICT Institute Heru Sutadi, ST, M.Ikom dan Asosiasi/ Lembaga IT terkemuka lainnya.

Ketua Penyelenggara Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2022 Sukatna Pancamiharja mengatakan, “Perusahaan-perusahaan yang mendapat awards ini kita nilai konsisten mengimplementasikan transformasi dan inovasi digital. Dengan inovasi itu, bisnisnya menjadi survive bahkan melaju dengan cepat. Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan inovasi digital dipastikan akan melaju dengan baik"

"Sebaliknya, yang abai dengan inovasi pun dipastikan akan stagnan dan tiarap. Mereka (perusahaan) yang melakukan implementasi digital dengan baik sudah otomatis akan lebih maju dan berkembang dibanding perusahaan yang tidak menerapkan digitalisasi. Karena zaman sudah berubah, semua serba digital, maka bisnispun harus disesuaikan dengan perubahan pasar," ucapnya.

TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan andal kepada seluruh pesertanya. Hingga bulan September 2022, PT TASPEN memiliki sebanyak 6,81 juta peserta dengan rincian sebanyak 3,87 juta peserta aktif dan 2,93 juta peserta pensiun.

Diperkuat dengan 1.918 karyawan saat ini, TASPEN senantiasa berupaya untuk terus menghadirkan kemudahan layanan bagi peserta melalui pemberian manfaat melalui 19.001 titik layanan TASPEN, terdiri dari 54 kantor cabang dan 44 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ke depan, TASPEN akan terus memberikan kemudahan bagi peserta melalui inovasi digital yang sudah ada, antara lain New SIMGAJI, Layanan Klim Otomatis, TOOS (TASPEN One Hour Online Services) dan Enrollment & Otentikasi by Phone. (*)