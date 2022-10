105 Eksekutif Hotel Ramaikan Turnamen Golf di Karawaci Tangerang

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 105 eksekutif hotel bintang empat dan lima di Jakarta anggota Jakarta Hotels Association (JHA) meramaikan turnamen golf yang diselenggarakan di Imperial Klub Golf di Lippo Village, Tangerang.

Jeffri Massie, Presiden Direktur Massindo Group, mengatakan, Kontes Nearest-to-the-Bed di tengah tengah lapangan golf di Imperial Golf Klub ini adalah kontes yang pertama diselenggarakan di dunia.

"Kontes ini juga merupakan ajang amal untuk mendukung dana pendidikan perguruan tinggi di bidang perhotelan bagi siswa siswa berprestasi yang kurang mampu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 22 Oktober 2022.

Baca juga: Indonesian Hotel General Manager Association Gelar Hospitality Night

Pegolf yang berhasil mendaratkan bola golf di hole 4 ke sasaran 1 set kasur dan ranjang yang diletakan di tengah fairway [pulau yang dikelilingi air berhak membawa pulang 1 set Spring Air seharga Rp 50 juta.

JHA beranggotan 40 jaringan hotel bintang 4 dan bintang 5 di Jakarta, antara lain Hotel Indonesia Kempinski, Fairmont, The Ritz Carlton, Park Hyatt, Grand Hyatt, Four Seasons, Mandarin Oriental, Shangri-La, Intercontinental, Raffles, Westin, Pullman, Central Park, Pullman Thamrin, Double Three Hilton.

Anggota JHA lainnya adalah JS Luwansa, Ayana Midplaza, Grand Melia, The Dharmawangsa, Sultan dan lain-lain. Organisasi ini diketuai Mr. Sjefke Jansen sebagai Chairman dan Mr. I Nyoman Sarya sebagai Vice Chairman.

Dia mengatakan, lewat kegiatan ini perusahaannya mendukung bangkitnya industri pariwisata dan industri perhotelan Indonesia demi terciptanya banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Mr. Francis Dehnhardt, Director of Leisure - Aryaduta Hotel Group mengatakan, sejak lapangan golf ini beroperasi 27 tahun lalu, baru kali ini turnamen golf menghadirkan kontes Nearest to the Bed yang menempatkan sebuah bed king-size di area fairway di hole #4 padang golf Imperial Klub Golf.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 22 Hotel Hingga Protokol Kesehatan Ketat untuk Acara Puncak KTT G20 di Bali

Chairman JHA Mr. Sjefke Jansen mengatakan ini merupakan tahun kedua JHA mengadakan acara amal dalam turnamen golf dan pihaknya menyatakan terima kasih atas dukungan Massindo Group di kegiatan ini.