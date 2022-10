Berkat Sobat IndiHome, Tohir Raih Puluhan Juta Rupiah Untuk Lunasi Hutang dan Sekolah Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – M. Tohir Rosyid (45) ibarat mendapatkan angin segar dari IndiHome di awal bulan Juni 2022. Bagaimana tidak, Tohir menjadi salah satu sobat IndiHome yang beruntung menjadi The Best Sobat IndiHome 2021.

Hadiah yang dia dapatkan juga menjadi penolong di tengah kebutuhan biaya yang harus dilunasi, salah satunya membayar keperluan sekolah anak semata wayang.

IndiHome memberikan apresiasi berupa gelar The Best Sobat IndiHome 2021, yang merupakan bentuk penghargaan kepada Sobat IndiHome yang aktif mengajak teman untuk berlangganan internet IndiHome secara berkala.

“Alhamdulilah, saya mendapat gelar sebagai The best Sobat IndiHome 2021 dan beruntung mendapatkan hadiah total Rp 55 juta dari IndiHome. Kebetulan secara pribadi saya butuh pembiayaan beberapa keperluan keluarga dan membelikan beberapa keperluan sekolah anak satu-satunya saya yang sekarang duduk dibangku sekolah dasar kelas 2,” jelas Tohir.

Sobat IndiHome, sumber penghasilan tambahan untuk masyarakat

Sekadar informasi, Sobat IndiHome (SOBI) merupakan channel digital baru yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penawaran IndiHome dengan menyebarkan informasi mengenai promo IndiHome. Bagi yang ingin mendapat penghasilan tambahan dari IndiHome, ini sangatlah membantu.

Bapak satu anak ini mengatakan, awalnya sulit mengajak teman-teman jadi bagian dari Sobat IndiHome (SOBI). Namun, lambat laun teman-teman Tohir sadar bahwa IndiHome bisa diandalkan dan internet Indihome di Kota Blitar, Jawa Timur.

Tohir sadar bahwa melalui kebutuhan masyarakat akan internet, dirinya bisa menjadi penghubung antara kebutuhan dan solusi. Hal ini sangat bermanfaat bukan hanya lingkungan keluarganya, namun juga bagi orang banyak yang kebutuhannya jadi terpenuhi.

Arief Rifqi Putranto selaku Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel) Blitar, yang juga punya andil besar di balik kesuksesan Tohir, selalu memberikan semangat bagi teman-teman Sobat IndiHome Blitar untuk terus berkembang.

“Kami memproklamirkan Telkom Blitar 100 persen Digital. Hingga akhirnya tim pun berhasil mencapai performa terbaik di Blitar secara nasional pada 2021, maka saya pun dipilih sebagai Kepala Kandatel terbaik Nasional,” paparnya.

Dia selalu berpesan pada mereka yang sedang meniti karir untuk terus menerapkan tiga kunci sukses. Pertama, tidak harus menunggu menjadi bos, dimanapun posisi kita dan bisa memberi yang terbaik dan pembeda. Kedua, berani gagal. Ketiga, dream big, prepare for the best.

“Mindset inilah yang akan membentuk skillset yang diperlukan untuk sukses,” tegasnya.