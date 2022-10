Pemberian Insentif ke Investor di Ibu Kota Negara Dinilai Harus Tepat Sasaran

Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Kepala Pusat Makroekonomi & Keungan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengatakan pemberian insentif ke investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus tepat sasaran.