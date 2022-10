RUU KUHP Dinilai Merugikan Industri Pariwisata, Sandiaga Uno akan Sampaikan Masukan Asosiasi ke DPR

Tribunnews.com/Yanuar R Yovanda

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (17/10/2022). Sandiaga Uno akan mengajak Komisi X DPR RI berdiskusi mengenai pasal di Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut kontraproduktif terhadap sektor wisata.