Kembangkan Makanan Siap Saji Ala Korea, LOTTE Grosir Pasar Rebo Hadirkan Food Innovation Lab

Head The Centre for Food Innovation Lab di Korea, Chef Kang Leo (tengah) pimpin langsung Food Innovation Lab yang merupakan tempat research development dan training centre para Chef LOTTE di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam pengembangan produk olahan resep makanan tradisional Indonesia, sushi dan khususnya Korea.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LOTTE Mart dan LOTTE Grosir sebagai perusahaan ritel afiliasi dari LOTTE Group asal Korea meluncurkan Food Innovation Lab yang berlokasi di LOTTE Grosir Pasar Rebo.

Food Innovation Lab merupakan tempat research development dan training centre para Chef LOTTE di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam pengembangan produk olahan resep makanan tradisional Indonesia, sushi dan khususnya Korea.

Para chef LOTTE yang berada di Indonesia dikirim langsung ke Pusat Inovasi Makanan Korea untuk diberikan training khusus yang dipimpin langsung oleh Chef Kang Leo.

Adapun Food Innovation Lab dipimpin oleh Head The Centre for Food Innovation Lab di Korea, Chef Kang Leo. Chef Kang Leo juga dikenal sebagai Star Chef di Korea Selatan yang mendapatkan popularitas sebagai juri dalam Program “Master Chef Korea” yang juga memiliki visi dan misi untuk mengembangkan produk Ready to Eat makanan khas Korea yang akan dipasarkan di Indonesia melalui LOTTE Mart dan LOTTE Grosir.

Pertengahan Oktober ini pun Chef Kang Leo mengunjungi Jakarta secara langsung untuk mengajarkan mengolah resep makanan Korea, dari mulai proses memasak sampai dengan cara pengembangan produk.

Menurut Chef Kang Leo, dirinya sangat yakin dengan adanya Food Innovation Lab dapat menjadi tombak inovasi produk makanan cita rasa khas Korea di Indonesia.

"Kehadiran saya di Indonesia juga untuk memberikan inspirasi makanan dengan cita rasa Korea asli yang disesuaikan dengan cita rasa Indonesia, sehingga dapat diterima oleh masyarakat," ungkap Kang Leo dalam keterangan resmi, Senin (24/10/2022).

Adapun, hasil kreasi chef dari Food Innovation Lab ini nantinya juga dijual di kafe bernama Chef Recipe yang dapat dinikmati langsung oleh para customer.

Chef Recipe berada persis di depan Food Innovation Lab yang berlokasi di LOTTE Grosir Pasar Rebo. Nama kafe Chef Recipe sendiri mempunyai arti kafe yang menghadirkan cita rasa chef dengan kualitas terjamin.

Customer yang datang ke Chef Recipe pun dapat melihat langsung pembuatan produk yang dijual dengan harga yang terjangkau.

Marketing Director LOTTE Mart & LOTTE Grosir Evi Lionawan mengatakan, Food Innovation Lab yang ada di LOTTE Grosir Pasar Rebo ini merupakan satu-satunya research development dan training center yang dimiliki perusahaan retail di Indonesia.

"LOTTE Mart dan LOTTE Grosir akan memperkenalkan produk unggulan melalui Food Innovation Lab dan memimpin pasar ready to eat di Indonesia serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia kedepannya," pungkas Evi.

