Sektor Swasta Amerika Serikat Menanti Kabar Pemerintah Untuk Dapat Melebarkan Usaha di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON DC - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pembicara pada Gala Dinner yang diselenggarakan oleh United States-Indonesia Society (USINDO) di Washington D.C pada Selasa (25/10). Gala Dinner mengambil tema “Rising Indonesia: Indonesia’s Recent Economic Success and Growing Global Role as it prepares to Chair the G-20 in November and ASEAN in 2023”.

Hadir dalam Gala Dinner USINDO ini antara lain Menteri Perindustrian Republik Indonesia,

Presiden US-ASEAN Business Council dan perwakilan dari perusahaan swasta Amerika

Serikat seperti Freeport, Boeing, Chevron dan Caterpillar.

Robert Blake, Co-Chair USINDO, dalam sambutannya menyoroti kondisi perekonomian

Indonesia yang stabil dan tetap bertumbuh di tengah tantangan ekonomi global saat ini.

“Iklim bisnis di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sepanjang 10 tahun terakhir,

di mana Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan ekonomi

digital.

Perkiraan terbaru OECD memproyeksikan tingkat pertumbuhan PDB Indonesia

sebesar 5 persen hingga akhir tahun 2022. Sebagai anggota G20, pertumbuhan Indonesia

dipandang mencengangkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan global saat ini pada

angka 3 persen dan 1,5 persen untuk Amerika Serikat,” papar Robert Blake.

Robert Blake secara gamblang menekankan bahwa Indonesia memiliki indikator ekonomi

yang kuat seperti meningkatnya ekspor, tingkat inflasi yang relatif rendah, situasi pasar

saham yang terus mengalami penguatan, dengan pertumbuhan FDI kedua tertinggi di

ASEAN. "Perusahaan swasta Amerika Serikat saat ini menanti kabar lebih lanjut dari

Pemerintah Indonesia untuk dapat melebarkan ekspansi usahanya di Indonesia,” lanjut

Robert Blake.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menyampaikan pandangan analitis mengenai

kinerja ekonomi Indonesia di tengah-tengah tantangan global. “Ketahanan dan kinerja

ekonomi Indonesia, ditambah dengan penentuan posisi geopolitik yang seimbang serta

kebijakan luar negeri yang cekatan, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat

untuk menghadapi tantangan politik dan ekonomi sebagai imbas dari pandemi, disrupsi

rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina,” tegas Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menggarisbawahi rilis IMF World Economic Outlook pada bulan

Oktober 2022. “IMF mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

angka 5,3 % untuk tahun 2022 serta perekonomian Indonesia akan tetap dalam kisaran 5%

pada tahun 2023. Nilai surplus perdagangan diperkirakan dapat mencapai $60 miliar di

2022, yang menunjukkan kenaikan signifikan jika dibandingkan surplus senilai $22 miliar

pada tahun 2011,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga menawarkan berbagai keunggulan yang dapat ditawarkan oleh Indonesia

kepada investor global melalui berbagai inisiatif kerja sama internasional. Pertama,

Indonesia merupakan bagian dari kawasan yang stabil dan masuk dalam value chain

regional dan global. Kedua, pasar Indonesia dinilai besar, terutama mengingat populasi

Indonesia dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat. Ketiga, potensi proyek

investasi yang berkualitas dan konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Indonesia memang memiliki berbagai proyek baru dan tengah berjalan yang dapat

memenuhi target Sustainable Development Goals (SDGs) dan transisi menuju green

economy. Proyek-proyek tersebut mencakup isu-isu strategis seperti energi bersih, ekuitas

dan keseimbangan gender, teknologi informasi, kesehatan publik dan keamanan pangan.

Pemerintah Indonesia juga mengakui peran penting dari Public and Private Sector

Partnership dalam mewujudkan komitmen investasi.

“Dengan menjadi tuan rumah KTT G20 pada bulan November di Bali, Indonesia telah

menunjukkan kepemimpinannya untuk mendapatkan posisi global yang dapat

menguntungkan, baik negara berkembang maupun negara maju. Indonesia juga akan

melanjutkan kepemimpinan internasional dengan mengampu Keketuaan ASEAN pada

tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga mengakhiri pidatonya.