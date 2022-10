Ayo Ikuti Sesi Diskusi Marketing Bersama Para Pakarnya, 3 November Mendatang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini merupakan masa ketika lima generasi hidup bersama dengan beragam perilaku, kebiasaan, sikap, dan preferensi yang sangat bermacam-macam.

Tentu hal tersebut membuat jasa maupun produk yang dibutuhkan oleh masyarakat akan lebih beragam. Sehingga melahirkan permasalahan baru dalam dunia marketing dan industrinya.

Siapa yang kita layani saat ini? Produk atau jasa macam apa yang menarik dan untuk generasi yang mana? Bagaimana cara kita menawarkan dan memasarkannya?

Semua akan terjawab di acara Business Corner "Technology for Humanity: The Future of Marketing" yang akan diselenggarakan pada 3 November 2022, pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB, di Sumba Room, Hotel Borobudur, Lap. Banteng Selatan No. 1, Ps. Baru - Jakarta Pusat.

Business Corner ini merupakan salah satu rangkaian acara dari tema besar “Marketing 5.0 - Teknologi untuk Kemanusiaan” yang diadakan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia, bersama Markplus.INC, dan Marketeers, serta didukung oleh Grab, Rekata Studio, Loket, Logitech, dan Hotel Borobudur.

Sesi ini merupakan sesi eksklusif berupa bincang-bincang dan diskusi mengenai buku "Marketing 5.0: Technology for Humanity" dan implementasinya dari para pakar dan pelaku pemasaran dan bisnis.

Business Corner kali ini akan menghadirkan dua penulis buku "Marketing 5.0: Technology for Humanity" dan para pemimpin perusahaan yang memiliki segudang pengalaman dan keahlian di bidang bisnis dan marketing.

Diantaranya Hermawan Kartajaya (Founder and Chairman MCorp), Iwan Setiawan (CEO Marketeers), Roy Nugroho (Director of Grab For Business Grab Indonesia), Heri Darmawan (Marketing & Merchandising Director of Gramedia), Adhyaksa Ekatama (Director Rekata Studio), serta dimoderatori oleh Andi Tarigan (Chief Editor Gramedia Pustaka Utama).

Dengan mengikuti acara ini diharapkan para peserta akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan insightful seputar dunia bisnis dan marketing serta diskusi intim dengan para pemimpin perusahaan.

Diskusi akan dibuka degan makan siang bersama dengan suasana akrab dengan diiringin live music. Selain mendapatkan Buku "Marketing 5.0: Technology for Humanity" dan merchandise eksklusif setiap peserta yang hadir juga berkesempatan mengikuti Door Prize dari Logitech.

Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi https://linktr.ee/bcmarketing5.0*