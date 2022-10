Harga Minyak Turun 1 Persen Efek Pembatasan Covid-19 di China

http://www.btmagazine.nl

Harga Minyak Dunia. Sabtu (29/10/2022) minyak mentah brent turun 1,19 dolar AS atau 1,2 persen, menjadi 95,77 dolar AS per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,18 dolar AS atau 1,3 persen menjadi 87,90 dolar AS.