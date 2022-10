BSN: Kesadaran Masyarakat Membeli Produk Ber-SNI Meningkat

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Kesadaran masyarakat Indonesia membeli produk yang berkualitas dan terjamin mutunya sekaligus aman bagi kesehatan kini semakin tinggi. Konsumen juga secara aktif berbelanja untuk mendukung bisnis UMKM.

Mendorong agar masyarakat menilih produk berkualitas dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

sekaligus memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional (BMN),

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Tokomutu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan International Council for Small Business (ICSB) Sumatera Selatan menyelenggarakan Festival UMKM Ber-SNI di Palembang Square, Palembang, pada Jumat-Minggu (28-30 Oktober 2022).

Plt. Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo dalam pembukaan festival mengatakan, salah satu indikator memilih produk yang berkualitas adalah yang sudah bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan upaa mendorong kesadaran pentingnya produk yang ber-SNI bisa dimulai dari keluarga.

“Tidak ada sekolah menjadi orang tua. Semua berawal dari keluarga. Bagaimana pola asuhnya termasuk didalamnya dalam memilih makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Baca juga: Permudah Akses Pembiayaan Bagi Bisnis Mikro, BSI Luncurkan Portal Salam Digital

Yang pada akhirnya dengan menggunakan produk yang ber-SNI maka dapat menjadikan anak yang sehat, kuat, dan bahagia. Better future, Better Nation," ujar Donny dalam keterangan pers yang dikutip Sabtu, 29 Oktober 2022.

Donny menekankan, keluarga menjadi elemen penting untuk menjadikan Indonesia berkualitas.

“Kita semua yakin bahwa produk ber-SNI itu aman dan berkualitas. SNI akan dirasakan manfaatnya jika diterapkan (oleh produsen).

Produsen akan terdorong (merasa butuh) menerapkan SNI, jika konsumen menjadikan SNI sebagai referensi utama dalam mengkonsumsi produk (market driven), dan keluarga adalah unit terkecil untuk menciptakan market driven tersebut,” ujar Donny.

Baca juga: Jaga Pembiayaan Sehat dan Sustain, BSI Raih ESG Disclosure Award 2022

Festival di Palembang ini mengusung tema Produk ber-SNI untuk Keluarga Indonesia Berkualitas sekaligus menjadi ajang promosi produk UMK Ber-SNI yang aman dan berkualitas kepada masyarakat, terutama keluarga.

Penyelenggaran festival ini bertujuan mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Memakai SNI, mendorong masyarakat (keluarga) untuk memilih produk UMK ber-SNI, serta memfasilitasi Business-Matching.

Hj. Febrita Lustia Herman Deru, Ketua TP PKK Sumatera Selatan dan Ketua Dekranasda Sumatera Selatan saat membuka festival berpesan agar membeli dan menggunakan produk berstandar SNI.

"Saya sangat mendorong agar UKM-UKM di Sumsel menerapkan SNI sebagai jaminan keamanan dan mutu," ujarnya.

Festival UMKM Ber-SNI merupakan rangkaian kegiatan BMN 2022 dan menghadirkan produk-produk berkualitas, berstandar SNI dan produk internasional dari 17 UMK dari Palembang, Lahat, Pagar Alam, Klaten, Musi Rawas, Depok, Kuningan, dan Yogyakarta.

Baca juga: Puteri Komarudin Tekankan Peran Penting BSI dalam Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia

Produk yang ditampilkan beragam, mulai dari makanan, seperti pangan olahan ikan, produk unggulan daerah seperti pempek, kerupuk ikan, abon ikan, madu, kopi, gula aren/gula palma, serta egg roll gluten free.

Selain itu, juga terdapat produk mainan anak, kerajinan, alat kesehatan serta produk inovasi seperti modul kit sepeda listrik.

Festival juga menampilkan industri yang menerapkan SNI seperti PT Servvo Fire Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Paragon Technology and Innovation, dan PT Sinar Harapan Plastik, juga mitra atau stakeholders BSN, seperti Bank Indonesia, Sampoerna Education and Training, PT Polytama Propindo, PT Anindya Certification and Testing, PT. Triyasa Pirsa Utama, serta PT Garuda Sertifikasi Indonesia.