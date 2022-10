The Fed Diprediksi Naikkan Suku Bunga Acuan Hingga 5 Persen pada Maret 2023

Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Ekonom di bank investasi Goldman Sachs Group Inc memperkirakan Federal Reserve AS (The Fed) dapat menaikkan suku bunga hingga 5 persen pada Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Ekonom di bank investasi Goldman Sachs Group Inc memperkirakan Federal Reserve AS (The Fed) dapat menaikkan suku bunga hingga 5 persen pada Maret 2023.

Chief Executive Officer (CEO) Goldman Sachs, David Solomon, pada pekan lalu mengatakan The Fed dapat menaikkan suku bunga hingga melampaui 4,5 persen sampai 4,75 persen untuk meredam inflasi.

Pertemuan The Fed berikutnya dapat menjelaskan berapa lama bank sentral AS akan berpegang teguh pada kebijakan moneter yang agresif.

Melansir dari Reuters, ekonom di Goldman Sachs menambahkan bahwa perjalanan ke kenaikan 5 persen termasuk kenaikan 75 basis poin minggu ini, 50 basis poin pada Desember, serta 25 basis poin pada Februari dan Maret, tulis ekonom dalam sebuah laporan.

Laporan tersebut mengatakan Goldman Sachs mengungkapkan tiga alasan mengapa pihaknya memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga hingga 5 persen, yaitu inflasi yang tinggi, upaya untuk mendinginkan ekonomi karena pengetatan fiskal berakhir, dan pendapatan yang disesuaikan dengan kenaikan harga.

Bank Sentral AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk keempat kalinya berturut-turut pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada 1-2 November.

Bertaruh bahwa The Fed akan menunjukkan sikap yang kurang hawkish akan menjadi usaha yang sia-sia di tahun ini.

Pasar saham telah berulang kali rebound dari posisi terendahnya di tengah ekspektasi yang disebut "Poros The Fed", namun kembali menghadapi kehancuran saat rilisnya data baru inflasi tinggi yang berkelanjutan dan bank sentral yang bertekad mempertahankan laju kenaikan suku bunga.