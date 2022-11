Menkop UKM Teten Masduki: 20,5 Juta UMKM Telah Masuk ke Pasar Digital

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan sebanyak 20,5 juta UMKM telah masuk ke pasar digital dari target 30 juta di 2024.

Ia menjabarkan jumlah UMKM yang akan masuk ke platform digital pada 2023 dan 2024.

“Dari daerah kita targetkan tahun 2023 itu 2,4 juta. Dan di 2024 itu 3,4 juta. Lalu di kementerian dan lembaga pada 2023 itu 1,6 juta. Lalu 2024 ada 2,4 juta,” kata Teten Masduki di KemenkopUKM, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022).

Transformasi digital ini akan memfokuskan pada tujuh kelompok UMKM dan tujuh aspek transformasi digital Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

Pelaksanaannya akan mengkolaborasikan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.

Teten Masduki berharap pelaksanaan transformasi digital ini dapat dijalankan dengan komunikasi yang baik.

Sehingga KemenKopUKM mampu memiliki data berupa nama dan alamat para pelaku UKM.

“Kita harap pelaksanaan program ini semua dilaporkan dan dikomunikasikan. Sehingga kami dapat memiliki data by name dan by adress seluruh umkm yang sudah onboarding ke platform digital,” ujarnya.

Sebelumnya, Teten Masduki yakin target Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar 30 juta UMKM masuk pasar digital pada 2024 akan tercapai.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022, Senin (28/3/2022).

"Dengan pendekatan digital kami optimis target yang diberikan bapak presiden dapat tercapai sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia," katanya.

Masuknya UMKM ke dalam ekosistem digital terus bertambah setiap tahunnya.

Teten mengatakan pada 2020 lalu jumlah UMKM digital di Indonesia hanya 8 juta. Sedangkan pada hari ini 17,59 juta UMKM hadir dalam platform digital.

"Ini 27 persen dari total populasi UMKM atau 58 persen dari target 30 juta UMKM onboarding di ekosistem digital," tuturnya.