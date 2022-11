Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Dunia 2023, Investor Diimbau Bijak dan Cerdas dalam Berinvestasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diimbau agar bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan maupun investasinya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia pada 2023.

Satu di antara instrumen investasi, reksa dana disebut dapat menjadi satu pilihan investasi yang bisa disesuaikan dengan profil risiko nasabah, dan kondisi ekonomi.

Oleh sebab itu, Indo Premier kembali menghadirkan FestiFund 2022 untuk memberikan edukasi terkait perencanaan keuangan dan investasi.

Brand Manager IPOTFund dari PT Indo Premier Sekuritas, Octaviantika Benazir Kumala mengatakan, FestiFund 2022 mengusung tema Let Your Money Make Money, dan akan berlangsung secara online serta offline pada Sabtu, 3 dan 10 Desember 2022.

"Festival akan mengulas secara mendalam, mulai dari pengelolaan keuangan yang sehat hingga strategi investasi produk reksa dana sebagai alternatif investasi yang mudah, aman, efisien, affordable dan cocok untuk semua profil risiko," kata Octaviantika dalam keterangannya, Kamis (3/11/2022).

Pada tahun ini festival ini akan mengedukasi sedikitnya 3.000 peserta di Fun(d) Series secara online pada 3 Desember 2022 dan sebanyak 250 investor di Super Fun(d) Series secara offline pada 10 Desember 2022.

Sederet pakar keuangan dan investasi akan hadir mengedukasi peserta mulai dari CEO dan Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto, Perencana Keuangan dan Founder Finansialku Melvin Mumpuni, Artis dan Praktisi Investasi Adrian Maulana.

Kemudian, Financial Coach dan Financial Advisor Philip Mulyana, Growth Consultant & Content Creator Jonathan End, Praktisi dan Inspirator Investasi No. 1 di Indonesia Ryan Filbert hingga Personal Finance Enthusiast Dani Rachmat.

"Masyarakat akan mendapatkan banyak inspirasi dan ilmu baru dalam strategi investasi reksa dana dari para pembicara. Dengan begitu, cuan investasi reksa dananya pun akan makin meningkat," pungkasnya.