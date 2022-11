The Fed Kerek Suku Bunga Acuan Sebesar 75 Basis Poin ke Level 4 Persen, Tertinggi Sejak 2008

Financial Times

Ilustrasi The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed) menyetujui kenaikan suku bunga tiga perempat poin untuk keempat kalinya berturut-turut pada Rabu (2/11/2022). The Fed juga mengisyaratkan perubahan potensial dalam pendekatan kebijakan moneter untuk meredam inflasi.